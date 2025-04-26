Продажи на OLX

Если деятельность приобретает системный характер, налоговая может расценить ее как предпринимательскую и привлечь к ответственности. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Что разрешено без ФЛП:

Продавать личные вещи (например, старую технику, мебель, книги) через OLX, Prom или соцсети.

Продажи должны быть одноразовыми, не иметь коммерческой цели.

Отсутствие признаков систематичности: до 2 – 3 однотипных сделок в год.

Когда возникает риск:

Регулярные продажи, особенно новых или однотипных товаров.

Изготовление и реализация хендмейда (украшения, одежда, косметика).

Перепродажа товаров, приобретенных специально с этой целью.

Обратите внимание. В таких случаях деятельность может быть признана предпринимательской, что предусматривает регистрацию ФЛП и уплату налогов.

Налоги и штрафы

НДФЛ – 18% і военный сбор – 1,5% с дохода.

і с дохода. Если деятельность признаётся хозяйственной – ещё и ЕСВ – 22% .

. Штраф за ведение бизнеса без регистрации – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен (повторное нарушение – до 85 тысяч гривен).

(повторное нарушение – до 85 тысяч гривен). 340 гривен – штраф за отсутствие налогового учета.

– штраф за отсутствие налогового учета. Возможна конфискация товаров или выручки .

. В отдельных случаях – возможна передача дела в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как следит налоговая

Налоговая мониторит платформы с фискальными инструментами: OLX Доставка, Новая Почта (наложенный платеж), Prom и тому подобное. Далее сервисы будут передавать информацию о транзакциях: ФИО, сумму, частоту продаж.

Кроме того, налоговая может мониторить и соцсети, в частности страницы блогеров. И в приоритете все же – большие обороты, не мелкие одноразовые продажи.