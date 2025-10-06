У вересні 2025 року сумарний обсяг легкових електромобілів в Україні досяг 12,1 тисяч одиниць. Це на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% перевищує показники вересня 2024 року, встановивши новий історичний рекорд.

Українці купили рекордну кількість електромобілів?

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку (ІДА), передає 24 Канал. При цьому серед ключових факторів такого зростання аналітики виділили відразу кілька факторів.

Ключові фактори такого зростання:

подорожчання пального на АЗС;

зростаючий інтерес до електромобілів завдяки покращенню технічних характеристик та зниженню цін;

очікуване підвищення розмитнення з ПДВ з 1 січня 2026 року, що стимулює активний попит зараз.

Як поділився ринок за підсегментами?

Сегмент електромобілів у вересні розподілився так:

Імпортовані вживані електрокари – 6473 одиниці (53,4%);

Внутрішні перепродажі BEV – 3552 одиниці (29,3%);

Нові електромобілі – 2088 одиниць (17,2%), що стало новим рекордом для першої реєстрації нових авто.

Порівняння з попередніми періодами:

внутрішні перепродажі: −0,4% (M-M), +44,4% (Y-Y);

імпорт вживаних: +9,3% (M-M), +107,7% (Y-Y);

імпорт нових: +7,2% (M-M), +153,1% (Y-Y).

Загальний парк електромобілів в Україні?

Станом на кінець вересня 2025 року, без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин і мото, парк BEV налічує 193,5 тисяч одиниць. Серед них:

легкові авто – 193,5 тисяч;

вантажівки на електротязі – 3,9 тисяч;

електробуси – 8 одиниць.

Найпопулярніші марки серед електромобілів:

Tesla – 20%;

Nissan – 18,5%;

Volkswagen – 12,5%.

Зауважте. Середній вік електромобілів у парку – 5,8 року, що робить його наймолодшим сегментом автопарку України.

Який прогноз розвитку ринку?

Аналітики ІДА зауважили, що зростання сегмента електромобілів триватиме до кінця 2025 року, це зумовлено активним попитом через майбутнє підвищення ПДВ на розмитнення авто.

Наступного року можлива короткострокова пауза та невелике просідання, після чого ринок стабілізується та продовжить тенденцію до зростання.

Що цьому передувало?