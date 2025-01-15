Продажі літаків Boeing досягли нового мінімуму з часів пандемії

Постачання літаків Boeing відновилися в грудні після тривалого страйку працівників, який уповільнив виробництво восени 2024 року. Попри це річні показники впали до мінімуму.

Постачання літаків значно менші

За підсумками 2024 року Boeing поставив 348 комерційних літаків, що значно менше, ніж 528 літаків у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нові замовлення також зазнали різкого спаду: за рік компанія отримала 569 брутто-замовлень, тоді як у 2023 році цей показник становив 1 456. Чисті замовлення після скасувань і коригувань скоротилися з 1 314 до 377.

Причини спаду

Причинами падіння стали проблеми з якістю продукції, посилення регуляторного контролю, затримки в ланцюжках постачання та семитижневий страйк, який закінчився 5 листопада. Після страйку компанія обрала обережний підхід до відновлення виробництва, зокрема лінії з випуску 737 літаків були перезапущені лише в грудні.

За останній місяць року Boeing поставив 30 літаків, включно з 17 моделями 737 MAX і 9 моделями 787. Це більше, ніж у листопаді (13 літаків) та жовтні (14 літаків),

– ідеться у статті.

Попри відновлення поставок, результати 2024 року засвідчили загальний спад: після коригувань за стандартами бухгалтерського обліку Boeing зафіксував лише 317 чистих замовлень.

Компанія продовжує поступово відновлювати виробничі процеси після складного року, сподіваючись повернутися до стабільного зростання у 2025 році.