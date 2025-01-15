Постачання літаків значно менші

За підсумками 2024 року Boeing поставив 348 комерційних літаків, що значно менше, ніж 528 літаків у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нові замовлення також зазнали різкого спаду: за рік компанія отримала 569 брутто-замовлень, тоді як у 2023 році цей показник становив 1 456. Чисті замовлення після скасувань і коригувань скоротилися з 1 314 до 377.

Причини спаду

Причинами падіння стали проблеми з якістю продукції, посилення регуляторного контролю, затримки в ланцюжках постачання та семитижневий страйк, який закінчився 5 листопада. Після страйку компанія обрала обережний підхід до відновлення виробництва, зокрема лінії з випуску 737 літаків були перезапущені лише в грудні.

За останній місяць року Boeing поставив 30 літаків, включно з 17 моделями 737 MAX і 9 моделями 787. Це більше, ніж у листопаді (13 літаків) та жовтні (14 літаків),

– ідеться у статті.

Попри відновлення поставок, результати 2024 року засвідчили загальний спад: після коригувань за стандартами бухгалтерського обліку Boeing зафіксував лише 317 чистих замовлень.

Компанія продовжує поступово відновлювати виробничі процеси після складного року, сподіваючись повернутися до стабільного зростання у 2025 році.