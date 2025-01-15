Поставки самолетов значительно меньше

По итогам 2024 года Boeing поставил 348 коммерческих самолетов, что значительно меньше, чем 528 самолетов в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Новые заказы также претерпели резкий спад: за год компания получила 569 брутто-заказов, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 1 456. Чистые заказы после отмен и корректировок сократились с 1 314 до 377.

Причины спада

Причинами падения стали проблемы с качеством продукции, усиление регуляторного контроля, задержки в цепочках поставок и семинедельная забастовка, которая закончилась 5 ноября. После забастовки компания выбрала осторожный подход к восстановлению производства, в частности линии по выпуску 737 самолетов были перезапущены только в декабре.

За последний месяц года Boeing поставил 30 самолетов, включая 17 моделей 737 MAX и 9 моделей 787. Это больше, чем в ноябре (13 самолетов) и октябре (14 самолетов),

– говорится в статье.

Несмотря на восстановление поставок, результаты 2024 года показали общий спад: после корректировок по стандартам бухгалтерского учета Boeing зафиксировал лишь 317 чистых заказов.

Компания продолжает постепенно восстанавливать производственные процессы после сложного года, надеясь вернуться к стабильному росту в 2025 году.