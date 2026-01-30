Російську програму 1С заборонили: чим бізнес може її замінити

На початку 2026 року Держспецзв’язку оприлюднила перелік програм, які заборонили через ризики для національної безпеки: всі продукти російського 1C, BAS та UA-Бюджет. Проте для бізнесу та держслужбовців є альтернативи.

Які російські ПЗ заборонили і хто в Україні не може ними користуватися?

До списку потрапили всі продукти 1C (Бухгалтерія, Підприємство, Торгівля, Зарплата і Кадри в усіх конфігураціях), продукти BAS та UA - Бюджет. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту В2В-рішень компанії Tet Маріс Сперга.

Кому обов’язково дотриматися нового розпорядження:

Держустановам та критичним підприємствам: це органи державної влади та місцевого самоврядування, військові формування, державні та комунальні підприємства, оператори об’єктів критичної інфраструктури.

Для приватного бізнесу це сигнал до вибору нових програм, якщо компанії ще цього не зробили.

Чим можна їх замінити?

Замінники можна знайти серед популярних продуктів:

Creatio . Міжнародна платформа для автоматизації складних бізнес-процесів, маркетингу та CRM. Найкраще підходить для середнього та великого бізнесу.

. Міжнародна платформа для автоматизації складних бізнес-процесів, маркетингу та CRM. Найкраще підходить для середнього та великого бізнесу. Odoo . Глобальна модульна система з відкритим кодом. Дозволяє гнучко підключати окремі блоки (склад, виробництво, сайт) залежно від зростання потреб компанії.

. Глобальна модульна система з відкритим кодом. Дозволяє гнучко підключати окремі блоки (склад, виробництво, сайт) залежно від зростання потреб компанії. UGLA . Комплексна українська ERP-система, що об’єднує CRM, склад, HR та фінанси в одному інтерфейсі.

. Комплексна українська ERP-система, що об’єднує CRM, склад, HR та фінанси в одному інтерфейсі. SalesDrive. Спеціалізована система для торгівлі онлайн в Україні.

Для малого бізнесу підійдуть наступні варіанти:

SBE . Професійний інструмент для комплексного обліку та управління ресурсами. Сильна сторона – глибока адаптація під специфіку українського виробництва та законодавства.

. Професійний інструмент для комплексного обліку та управління ресурсами. Сильна сторона – глибока адаптація під специфіку українського виробництва та законодавства. Dilovod. Зручний хмарний сервіс для обліку продажів, складських залишків та податкової звітності для малого бізнесу.

Як перейти на нову нову CRM чи ERP-систему?

Вибір продукту

Першочергово перевірте репутацію нового сервісу. Переконайтеся, що розробник не перебуває під санкціями та дотримується етичних стандартів бізнесу. Оцініть систему безпеки даних та протестуйте зручність інтерфейсу. Багато програмних продуктів мають тестові періоди для цього.

Пошук партнера

Більшість провайдерів дозволяють легко розмістити обрану вами систему. На етапі вибору уточнити, чи має провайдер партнерські угоди з розробником системи – це значно спростить питання ліцензування.

Перехід та налагодження

Процес передбачає вивантаження всієї бази даних із подальшим імпортом у нову систему.

Очищення старої бази

Після успішного імпорту та перевірки даних на новому місці обов’язково видаліть усю конфіденційну інформацію з попередньої програми. Це гарантує, що доступ до ваших комерційних таємниць залишатиметься виключно у вас.

Адаптація команди

Поясніть співробітникам необхідність переходу, акцентуючи на ризиках використання ПЗ із російським корінням, застарілого та небезпечного.

Що відомо про 1С?