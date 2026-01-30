Российскую программу 1С запретили: чем бизнес может ее заменить
- Запретили использование российских продуктов 1C, BAS и UA-Бюджет для госучреждений и критических предприятий из-за рисков для национальной безопасности.
- Альтернативы для замены включают международные и украинские CRM/ERP-системы, такие как Creatio, Odoo, UGLA, SalesDrive, SBE и Dilovod.
В начале 2026 года Госспецсвязи обнародовала перечень программ, которые запретили из-за рисков для национальной безопасности: все продукты российского 1C, BAS и UA-Бюджет. Однако для бизнеса и госслужащих есть альтернативы.
Какие российские ПО запретили и кто в Украине не может ими пользоваться?
В список попали все продукты 1C (Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Зарплата и Кадры во всех конфигурациях), продукты BAS и UA - Бюджет. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента В2В-решений компании Tet Марис Сперга.
Смотрите также "Терминал в телефоне": почему этот способ популярен в Украине и какие штрафы за работу без РРО
Кому обязательно соблюдать новое распоряжение:
- Госучреждениям и критическим предприятиям: это органы государственной власти и местного самоуправления, военные формирования, государственные и коммунальные предприятия, операторы объектов критической инфраструктуры.
- Для частного бизнеса это сигнал к выбору новых программ, если компании еще этого не сделали.
Чем можно их заменить?
Заменители можно найти среди популярных продуктов:
- Creatio. Международная платформа для автоматизации сложных бизнес-процессов, маркетинга и CRM. Лучше всего подходит для среднего и крупного бизнеса.
- Odoo. Глобальная модульная система с открытым кодом. Позволяет гибко подключать отдельные блоки (склад, производство, сайт) в зависимости от роста потребностей компании.
- UGLA. Комплексная украинская ERP-система, объединяющая CRM, склад, HR и финансы в одном интерфейсе.
- SalesDrive. Специализированная система для торговли онлайн в Украине.
Для малого бизнеса подойдут следующие варианты:
- SBE. Профессиональный инструмент для комплексного учета и управления ресурсами. Сильная сторона – глубокая адаптация под специфику украинского производства и законодательства.
- Dilovod. Удобный облачный сервис для учета продаж, складских остатков и налоговой отчетности для малого бизнеса.
Как перейти на новую новую CRM или ERP-систему?
- Выбор продукта
В первую очередь проверьте репутацию нового сервиса. Убедитесь, что разработчик не находится под санкциями и придерживается этических стандартов бизнеса. Оцените систему безопасности данных и протестируйте удобство интерфейса. Многие программные продукты имеют тестовые периоды для этого.
- Поиск партнера
Большинство провайдеров позволяют легко разместить выбранную вами систему. На этапе выбора уточнить, имеет ли провайдер партнерские соглашения с разработчиком системы – это значительно упростит вопрос лицензирования.
- Переход и отладка
Процесс предусматривает выгрузку всей базы данных с последующим импортом в новую систему.
- Очистка старой базы
После успешного импорта и проверки данных на новом месте обязательно удалите всю конфиденциальную информацию из предыдущей программы. Это гарантирует, что доступ к вашим коммерческим тайнам будет оставаться исключительно у вас.
- Адаптация команды
Объясните сотрудникам необходимость перехода, акцентируя на рисках использования ПО с российскими корнями, устаревшего и небезопасного.
Что известно о 1С?
В 2025 году российская система 1С оставалась одной из самых распространенных среди бизнеса Украины. По оценкам IT Ukraine, около 75% компаний пользовалось этим ПО.
Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования (которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий) является залогом обеспечения устойчивости государства.