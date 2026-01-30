Укр Рус
30 января, 17:10
Российскую программу 1С запретили: чем бизнес может ее заменить

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Запретили использование российских продуктов 1C, BAS и UA-Бюджет для госучреждений и критических предприятий из-за рисков для национальной безопасности.
  • Альтернативы для замены включают международные и украинские CRM/ERP-системы, такие как Creatio, Odoo, UGLA, SalesDrive, SBE и Dilovod.

В начале 2026 года Госспецсвязи обнародовала перечень программ, которые запретили из-за рисков для национальной безопасности: все продукты российского 1C, BAS и UA-Бюджет. Однако для бизнеса и госслужащих есть альтернативы.

Какие российские ПО запретили и кто в Украине не может ими пользоваться?

В список попали все продукты 1C (Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Зарплата и Кадры во всех конфигурациях), продукты BAS и UA - Бюджет. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента В2В-решений компании Tet Марис Сперга.

Кому обязательно соблюдать новое распоряжение:

  • Госучреждениям и критическим предприятиям: это органы государственной власти и местного самоуправления, военные формирования, государственные и коммунальные предприятия, операторы объектов критической инфраструктуры.
  • Для частного бизнеса это сигнал к выбору новых программ, если компании еще этого не сделали.

Чем можно их заменить?

Заменители можно найти среди популярных продуктов:

  • Creatio. Международная платформа для автоматизации сложных бизнес-процессов, маркетинга и CRM. Лучше всего подходит для среднего и крупного бизнеса.
  • Odoo. Глобальная модульная система с открытым кодом. Позволяет гибко подключать отдельные блоки (склад, производство, сайт) в зависимости от роста потребностей компании.
  • UGLA. Комплексная украинская ERP-система, объединяющая CRM, склад, HR и финансы в одном интерфейсе.
  • SalesDrive. Специализированная система для торговли онлайн в Украине.

Для малого бизнеса подойдут следующие варианты:

  • SBE. Профессиональный инструмент для комплексного учета и управления ресурсами. Сильная сторона – глубокая адаптация под специфику украинского производства и законодательства.
  • Dilovod. Удобный облачный сервис для учета продаж, складских остатков и налоговой отчетности для малого бизнеса.

Как перейти на новую новую CRM или ERP-систему?

  1. Выбор продукта

В первую очередь проверьте репутацию нового сервиса. Убедитесь, что разработчик не находится под санкциями и придерживается этических стандартов бизнеса. Оцените систему безопасности данных и протестируйте удобство интерфейса. Многие программные продукты имеют тестовые периоды для этого.

  1. Поиск партнера

Большинство провайдеров позволяют легко разместить выбранную вами систему. На этапе выбора уточнить, имеет ли провайдер партнерские соглашения с разработчиком системы – это значительно упростит вопрос лицензирования.

  1. Переход и отладка

Процесс предусматривает выгрузку всей базы данных с последующим импортом в новую систему.

  1. Очистка старой базы

После успешного импорта и проверки данных на новом месте обязательно удалите всю конфиденциальную информацию из предыдущей программы. Это гарантирует, что доступ к вашим коммерческим тайнам будет оставаться исключительно у вас.

  1. Адаптация команды

Объясните сотрудникам необходимость перехода, акцентируя на рисках использования ПО с российскими корнями, устаревшего и небезопасного.

Что известно о 1С?

  • В 2025 году российская система 1С оставалась одной из самых распространенных среди бизнеса Украины. По оценкам IT Ukraine, около 75% компаний пользовалось этим ПО.

  • Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования (которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий) является залогом обеспечения устойчивости государства.