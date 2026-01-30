Российскую программу 1С запретили: чем бизнес может ее заменить

В начале 2026 года Госспецсвязи обнародовала перечень программ, которые запретили из-за рисков для национальной безопасности: все продукты российского 1C, BAS и UA-Бюджет. Однако для бизнеса и госслужащих есть альтернативы.

Какие российские ПО запретили и кто в Украине не может ими пользоваться?

В список попали все продукты 1C (Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Зарплата и Кадры во всех конфигурациях), продукты BAS и UA - Бюджет. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента В2В-решений компании Tet Марис Сперга.

Кому обязательно соблюдать новое распоряжение:

Госучреждениям и критическим предприятиям: это органы государственной власти и местного самоуправления, военные формирования, государственные и коммунальные предприятия, операторы объектов критической инфраструктуры.

Для частного бизнеса это сигнал к выбору новых программ, если компании еще этого не сделали.

Чем можно их заменить?

Заменители можно найти среди популярных продуктов:

Creatio . Международная платформа для автоматизации сложных бизнес-процессов, маркетинга и CRM. Лучше всего подходит для среднего и крупного бизнеса.

. Международная платформа для автоматизации сложных бизнес-процессов, маркетинга и CRM. Лучше всего подходит для среднего и крупного бизнеса. Odoo . Глобальная модульная система с открытым кодом. Позволяет гибко подключать отдельные блоки (склад, производство, сайт) в зависимости от роста потребностей компании.

. Глобальная модульная система с открытым кодом. Позволяет гибко подключать отдельные блоки (склад, производство, сайт) в зависимости от роста потребностей компании. UGLA . Комплексная украинская ERP-система, объединяющая CRM, склад, HR и финансы в одном интерфейсе.

. Комплексная украинская ERP-система, объединяющая CRM, склад, HR и финансы в одном интерфейсе. SalesDrive. Специализированная система для торговли онлайн в Украине.

Для малого бизнеса подойдут следующие варианты:

SBE . Профессиональный инструмент для комплексного учета и управления ресурсами. Сильная сторона – глубокая адаптация под специфику украинского производства и законодательства.

. Профессиональный инструмент для комплексного учета и управления ресурсами. Сильная сторона – глубокая адаптация под специфику украинского производства и законодательства. Dilovod. Удобный облачный сервис для учета продаж, складских остатков и налоговой отчетности для малого бизнеса.

Как перейти на новую новую CRM или ERP-систему?

Выбор продукта

В первую очередь проверьте репутацию нового сервиса. Убедитесь, что разработчик не находится под санкциями и придерживается этических стандартов бизнеса. Оцените систему безопасности данных и протестируйте удобство интерфейса. Многие программные продукты имеют тестовые периоды для этого.

Поиск партнера

Большинство провайдеров позволяют легко разместить выбранную вами систему. На этапе выбора уточнить, имеет ли провайдер партнерские соглашения с разработчиком системы – это значительно упростит вопрос лицензирования.

Переход и отладка

Процесс предусматривает выгрузку всей базы данных с последующим импортом в новую систему.

Очистка старой базы

После успешного импорта и проверки данных на новом месте обязательно удалите всю конфиденциальную информацию из предыдущей программы. Это гарантирует, что доступ к вашим коммерческим тайнам будет оставаться исключительно у вас.

Адаптация команды

Объясните сотрудникам необходимость перехода, акцентируя на рисках использования ПО с российскими корнями, устаревшего и небезопасного.

Что известно о 1С?