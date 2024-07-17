Регуляція бізнесу буде спрощена: Рада ухвалила новий законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7331, який полегшує ведення бізнесу під час воєнного стану. Закон передбачає, що підприємці зможуть здійснювати окремі види господарської діяльності на підставі подання декларації без необхідності отримувати дозвільні документи чи ліцензії.

Що зміниться для підприємців

Декларації діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.

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Документ передбачає, що під час воєнного стану підприємці зможуть здійснювати деякі види господарської діяльності на підставі декларації, поданої до відповідних органів.

При цьому, не буде необхідності отримувати дозвільні документи чи ліцензії, визначені законодавством.

Ці декларації будуть дійсними протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року. Також вже видані ліцензії продовжують свою дію до кінця воєнного стану, а планові перевірки органів ліцензування тимчасово припиняються.