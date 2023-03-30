Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу

Австрійська банківська група Raiffeisen повідомила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Цьому сприяв тиск як з боку Європейського центробанку, так і австрійських інвесторів.

Raiffeisen хоче відокремити свій російський бізнес

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) сьогодні, 30 березня, у своєму повідомленні зазначила, що продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI згідно з місцевими та міжнародними законами та нормами.

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Також RBI додали, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнес-активність у Росії, в той час, як вона продовжить просувати такі потенційні угоди.

Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес-активності в Росії,

– йдеться в повідомленні.

Тиск на RBI щодо виходу з Росії

, відкривши там своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), та винагороджує російських військових за їхні воєнні злочини, пропонуючи їм кредитні канікули.

Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії, а санкційний орган США розпочав перевірку щодо RBI через його представництво у Росії.

Також інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

Прибутки Raiffeisen у Росії

У НАЗК раніше зазначила, що Raiffeisen на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік.

Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету Росії 559 мільйонів євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста,

– порахували у НАЗК.

Що стосується прибутку Raiffeisen у 2022 році, то він став найбільшим у Південно-Східній Європі. Також Raiffeisen має найбільшу кількість активів серед банків, котрі досі знаходяться в Росії.