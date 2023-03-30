Raiffeisen планирует продажу или обособление российского бизнеса

Австрийская банковская группа Raiffeisen сообщила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Этому способствовало давление как со стороны Европейского центробанка, так и австрийских инвесторов.

Raiffeisen хочет обособить свой российский бизнес

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сегодня, 30 марта, в своем сообщении отметила, что продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в соответствии с местными и международными законами и нормами.

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Также RBI добавили, что обязуется и дальше уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные соглашения.

Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в России,

– говорится в сообщении.

Давление на RBI по выходу из России

, открыв там свое российское представительство, но предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), и вознаграждает российских военных за их военные преступления, предлагая им кредитные каникулы.

Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России, а санкционный орган США начал проверку по RBI через его представительство в России.

Также инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Прибыли Raiffeisen в России

В НАПК ранее отметила, что Raiffeisen на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу из российского рынка его конкурентов. В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год.

Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России 559 миллионов евро. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города,

– посчитали в НАПК.

Что касается прибыли Raiffeisen в 2022 году, он стал крупнейшим в Юго-Восточной Европе. Также Raiffeisen располагает наибольшим количеством активов среди банков, которые до сих пор находятся в России.