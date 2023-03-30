Raiffeisen хоче відокремити свій російський бізнес

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) сьогодні, 30 березня, у своєму повідомленні зазначила, що продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI згідно з місцевими та міжнародними законами та нормами.

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Також RBI додали, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнес-активність у Росії, в той час, як вона продовжить просувати такі потенційні угоди.

Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес-активності в Росії,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо! Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані республіки на тимчасово окупованих територіях України, відкривши там своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), та винагороджує російських військових за їхні воєнні злочини, пропонуючи їм кредитні канікули.

Тиск на RBI щодо виходу з Росії

Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії, а санкційний орган США розпочав перевірку щодо RBI через його представництво у Росії.

Також інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

Прибутки Raiffeisen у Росії

У НАЗК раніше зазначила, що Raiffeisen на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік.

Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету Росії 559 мільйонів євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста,

– порахували у НАЗК.

Що стосується прибутку Raiffeisen у 2022 році, то він став найбільшим у Південно-Східній Європі. Також Raiffeisen має найбільшу кількість активів серед банків, котрі досі знаходяться в Росії.