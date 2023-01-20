Raiffeisen збільшив свій прибуток на 313% у Росії

"Дочка" австрійського Raiffeisen не лише визнає тимчасово окуповані території, пропонує кредитні канікули росіянам, але й заробляє в Росії найбільші прибутки у південно-східній Європі.

Прибутки Raiffeisen в Росії

За минулий рік, згідно зі звітністю банку, прибуток у Росії склав 474 мільйони євро, передає 24 Канал. Це найбільший прибуток у регіоні. До прикладу в Україні він становив лише 122 мільйони євро.

Зверніть увагу Кредитні канікули на крові: у Росії Raiffeisen та інші банки роблять "поблажки" мобілізованим

Прибуток російської філії Raiffeisen зріс за 2022 рік на 313% за підсумками трьох кварталів 2022 року проти аналогічного періоду у 201 році. Таким чином "російська дочка" принесла майже половину всього чистого прибутку групи RBI за цей час.

Видання Financial Times зазначає, що Raiffeisen має найбільшу кількість активів серед банків, котрі досі знаходяться в Росії. З 22,9 мільярда євро активів у Росії станом на початок 2022 року лише 354 мільйони євро повʼязані із фінансовими установами, що потрапили під західні санкції, а ще 119 мільйонів євро – з іншими підсанкційними компаніями.

Як прибутки Raiffeisen фінансують війну

З отриманих прибутків компанії сплачують податки, котрі наповнюють бюджет, а далі ідуть на фінансування війни в Україні. У Reuters проаналізували, що у 2023 році Росія витратить на оборону та безпеку майже третину бюджету – 9,4 трильйона рублів (140 мільярдів доларів).

За три квартали 2022 року Raiffeisen переказав до бюджету Росії 369 мільйони євро.

За аналогічний період 2021 року сума була майже вчетверо менше – 94 мільйони євро.

Визнання псевдореспублік

Філія Raiffeisen – найбільша у списку Кремля: у неї було 4,2 мільйона клієнтів та 9 400 співробітників у Росії напередодні повномасштабного вторгнення.

Нещодавно на російському сайті Raiffeisen з'явилась інформація, що установа пропонує тимчасово мобілізованим кредитні канікули. Також банк у дописі фактично визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" тим самим фактично підтримуючи війну в Україні.

Така поведінка викликала обурення у соцмережах, де люди намагались достукатись до керівництва банку у своїх постах на що ті лише зазначили, що "банк діє на підставі чинного законодавства країни, у якій він розташований".