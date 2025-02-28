Україна стане виробником ракет для NASAMS

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує запустити виробництво ракет для систем ППО NASAMS в Україні. Ідеться про масове виробництво ракет та можливість створення спільних підприємств впродовж декількох місяців.

Спільне підприємство та масове виробництво

Про це в інтерв'ю Euractiv повідомив президент компанії Ейрік Лі, інформує 24 Канал. За словами Лі, Kongsberg уже працює над створенням української компанії та веде переговори з місцевими підприємствами щодо спільного виробництва.

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\ Ейрік Лі президент Kongsberg Defence & Aerospace Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій.

За його словами, йдеться про масове виробництво – сотні одиниць озброєння, а реалізація проєкту може стартувати вже впродовж кількох місяців.

Україна стане частиною оборонної екосистеми

Kongsberg розглядає можливість довгострокової співпраці, навіть після завершення війни. Українські підприємства можуть стати ключовою частиною виробничого ланцюга для виробництва ракет NASAMS.

"Україна сьогодні демонструє багато інновацій, і ми хочемо стати частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", – підкреслив Лі.

Довідково. NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) – це норвезький мобільний зенітно-ракетний комплекс, створений компаніями Kongsberg Defence & Aerospace та Raytheon Technologies. Його основне призначення – захист від авіаційних загроз, зокрема літаків, вертольотів і крилатих ракет.



ЗСУ отримали NASAMS у листопаді 2022 року.