"Станемо сильніше": як пошкоджена кав'ярня відновила роботу через день після прильотів по Києву

Росіяни 10 жовтня завдали ракетних ударів по столиці України. Унаслідок прильотів пошкоджень зазнав один із київських закладів мережі Takava Coffe-Buffet.

У кав'ярні, що розташовується на вулиці Жилянській, від прильоту російської ракети ударною хвилею повибивало панорамні вікна, пошкодило підлогу, лампи, барний стіл та посуд. Проте, попри все, вже через день заклад відновив свою роботу.

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Наслідки ракетного удару росіян для закладу

У бізнес-центрі "Євразія", що у Шевченківському районі столиці, розташовується найбільший заклад мережі Takava. Збитки, завдані кав'ярні унаслідок пошкоджень від прильоту російської ракети 10 жовтня, команді оцінити складно.

Як виглядав заклад після прильоту російської ракети по Шевченківському району столиці 10 жовтня / Фото Владислава Нікешина

СМО Takava Coffe-Buffet Владислав Нікешин розповів, що хоча на роботу 10 жовтня у закладі вийшло 7 людей, ніхто з них, на щастя, не постраждав. Після оголошення повітряної тривоги співробітники негайно перемістилися в укриття.

Попри збитки й пошкодження кав'ярні, вже 12 жовтня заклад мережі на вулиці Жилянській відновив свою роботу. Влад Нікешин зауважив, що прибирання і ремонт вони розпочали одразу після стабілізації ситуації.

Як і кожен українець, ми переживемо це разом, все відбудуємо, вистоїмо та переможемо кляту русню! Станемо ще більше, крутіше та сильніше! Слава Україні! Україна понад усе!

– додав СМО Takava Coffee-Buffet.

Нагадаємо, що 10 жовтня Росія здійснила наймасованішу ракетну атаку по Україні від початку повномасштабної війни. Повітряна тривога тривала по всій території держави впродовж понад 5 годин – окупанти били по об'єктах цивільної, критичної інфраструктури, дитячих садках та школах.