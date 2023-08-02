Raiffeisen знову посунув дату виходу з Росії: як довго австрійці збираються грати у цю гру

Банк Raiffeisen знову повідомив, що дата виходу фінустанови з Росії відкладається. Вже вкотре австрійці годують Європейський банк та суспільство обіцянками.

Європейські регулятори неодноразово повідомляли Raiffeisen Bank International, що вихід з Росії – це не примха, а необхідність. Натомість боси фінустанови постійно говорять, що "працюють над цим", але досі не озвучили конкретного плану дій.

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Раніше менеджмент банку також бідкався, що на російський ринок припадає найбільше доходів, тому вихід з Росії може стати фатальним для фінустанови.

Відхід з Росії знову відклали

Як заявив CEO групи RBI Йоханн Штробль у спілкуванні з російськими ЗМІ, 30 вересня більше не можна вважати датою виходу банку з Росії. Окрім того, наступної дати невіть приблизно не повідомляють, але "є ймовірність, що це станеться до кінця року".

Я думаю, що ми отримаємо більше інформації протягом наступних кількох тижнів, принаймні, це те, що ми очікуємо,

– сказав Штрьобль.

Також він повідомив, що банк просунувся у питанні продажу російської "доньки", а от у частині spin-off є багато невизначеності.

Як Raiffeisen допомагає росіянам у війні проти України

Раніше стало відомо, що влада Австрії та Raiffeisen Bank International сподіваються на те, що агресія Росії проти України завершиться, і банку не доведеться покидати ринок та втрачати прибуток, який після початку повномасштабного вторгнення зріс у рази. Відень захищає банк перед США та партнерами, а також сподівається зберегти дружні стосунки із Москвою.

На початку повномасштабно війни російський Raiffeisen запропонував мобілізованим у псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" кредитні канікули. За рік війни прибутки банку в Росії зросли на 313% та склали 474 мільйони євро.

НАЗК внесло Raiffeisen Bank International у список спонсорів війни. За даними відомства, банк сплатив у бюджет окупантів 559 мільйонів євро податку. Це вартість приблизно 95 ракет "Калібр", якими ворог регулярно обстрілює українські міста.