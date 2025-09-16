Чому реальна середня зарплата в Україні нижча, ніж показує статистика
- Держстат України не враховує мікропідприємства та ФОП, через що реальна середня зарплата в країні виглядає нижчою.
- Середня зарплата за даними Пенсійного фонду на 6 тисяч гривень менша, ніж показники Держстату, а найбільші зарплати зафіксовані в ІТ-секторі.
Середня заробітна плата українців значно менша, ніж оприлюднює Держстат. Причина у тому, що офіційна статистика не враховує мікропідприємства та ФОП, де зайнята велика кількість людей.
Чому статистика не відповідає дійсності?
Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, передає 24 Канал з посиланням на NV.
Дивіться також Проєкт бюджету на 2026 рік: якою буде інфляція
За його словами, Держстат веде спостереження лише за підприємствами із 10 і більше працівниками. У результаті поза увагою залишається щонайменше 1,5 мільйона працівників мікробізнесу.
Які дані Пенсійного фонду і Держстату?
Якщо ж орієнтуватися на дані Пенсійного фонду, то у липні 2025 року середня зарплата, яка враховується для обчислення пенсії, становила 20 456 грн. Це на 6 тисяч гривень менше, ніж середній показник Держстату – 26 499 гривень. Таким чином, різниця сягає близько 22%.
Якими є зарплати за галузями?
Мірошниченко зауважив, що найбільші зарплати зафіксовані в ІТ-секторі – понад 67 тисяч гривень. У промисловості середня зарплата складає близько 29 тисяч гривень, а в будівництві – лише 22,7 тисяч гривень.
Водночас середня зарплата за вакансіями у базі Державної служби зайнятості становить 14,5 тисяч гривень, а найнижча пропозиція – 8,7 тисяч гривень.
Вплив тіньового сектору?
За оцінками міжнародних експертів, частка тіньової економіки в Україні може сягати 20%. Мірошниченко також наголосив, що бізнес, який наймає людей неофіційно, порушує правила чесної конкуренції та ставить у нерівні умови тих, хто сплачує ЄСВ і військовий збір.
Якою буде зарплата у 2026 році?
- Згідно з законопроєктом бюджету на 2026 рік середня зарплата в Україні повинна зрости до 30 032 гривні. Це на 4146 гривень більше, ніж у 2025 році.
- При цьому, мінімальна заробітна плата в Україні складе 8647 гривень.
- Наприклад, зарплата вчителів зростуть на 30% уже з 1 січня 2026 року, а з 1 вересня 2026 року додатково на 20%.