Середня заробітна плата українців значно менша, ніж оприлюднює Держстат. Причина у тому, що офіційна статистика не враховує мікропідприємства та ФОП, де зайнята велика кількість людей.

Чому статистика не відповідає дійсності?

Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, передає 24 Канал з посиланням на NV.

За його словами, Держстат веде спостереження лише за підприємствами із 10 і більше працівниками. У результаті поза увагою залишається щонайменше 1,5 мільйона працівників мікробізнесу.

Які дані Пенсійного фонду і Держстату?

Якщо ж орієнтуватися на дані Пенсійного фонду, то у липні 2025 року середня зарплата, яка враховується для обчислення пенсії, становила 20 456 грн. Це на 6 тисяч гривень менше, ніж середній показник Держстату – 26 499 гривень. Таким чином, різниця сягає близько 22%.

Якими є зарплати за галузями?

Мірошниченко зауважив, що найбільші зарплати зафіксовані в ІТ-секторі – понад 67 тисяч гривень. У промисловості середня зарплата складає близько 29 тисяч гривень, а в будівництві – лише 22,7 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата за вакансіями у базі Державної служби зайнятості становить 14,5 тисяч гривень, а найнижча пропозиція – 8,7 тисяч гривень.

Вплив тіньового сектору?

За оцінками міжнародних експертів, частка тіньової економіки в Україні може сягати 20%. Мірошниченко також наголосив, що бізнес, який наймає людей неофіційно, порушує правила чесної конкуренції та ставить у нерівні умови тих, хто сплачує ЄСВ і військовий збір.

Якою буде зарплата у 2026 році?