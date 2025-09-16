Средняя заработная плата украинцев значительно меньше, чем обнародует Госстат. Причина в том, что официальная статистика не учитывает микропредприятия и ФЛП, где занято большое количество людей.

Почему статистика не соответствует действительности?

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Проект бюджета на 2026 год: какой будет инфляция

По его словам, Госстат ведет наблюдение только за предприятиями с 10 и более работниками. В результате без внимания остается по меньшей мере 1,5 миллиона работников микробизнеса.

Какие данные Пенсионного фонда и Госстата?

Если же ориентироваться на данные Пенсионного фонда, то в июле 2025 года средняя зарплата, которая учитывается для исчисления пенсии, составляла 20 456 грн. Это на 6 тысяч гривен меньше, чем средний показатель Госстата – 26 499 гривен. Таким образом, разница достигает около 22%.

Каковы зарплаты по отраслям?

Мирошниченко отметил, что самые большие зарплаты зафиксированы в ІТ-секторе – более 67 тысяч гривен. В промышленности средняя зарплата составляет около 29 тысяч гривен, а в строительстве – только 22,7 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата по вакансиям в базе Государственной службы занятости составляет 14,5 тысяч гривен, а самое низкое предложение – 8,7 тысяч гривен.

Влияние теневого сектора?

По оценкам международных экспертов, доля теневой экономики в Украине может достигать 20%. Мирошниченко также отметил, что бизнес, который нанимает людей неофициально, нарушает правила честной конкуренции и ставит в неравные условия тех, кто платит ЕСВ и военный сбор.

Какой будет зарплата в 2026 году?