Австралійський регулятор оштрафував соцмережу X: причиною є політика щодо грумінгу

Австралійський регулятор наклав на компанію Х, яка належить Ілону Маску штраф у розмірі 386 тисяч доларів. Причиною стала відмова співпрацювати з розслідуванням практики протидії жорстокому поводженню з дітьми

Нова політика Ілона Маска щодо Twitter призвела до безпекових проблем та поширення неприпустимого контенту. Зокрема, нові алгоритми соцмережі сприяють поширенню пропаганди.

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Жахлива нова політика соцмережі

Австралійський регулятор оштрафував соцмережу Х, раніше відому як Twitter, на 610 500 австралійських доларів – приблизно 386 000 доларів США. Причиною стала відмова надати інформацію про те, скільки часу необхідно платформі на те, щоб відреагувати на матеріали жорстокого поводження з дітьми на платформі та методи, які вона використовувала для виявлення.

З огляду на суму, яку заплатив Маск за компанію, сума штрафу є невеликою. Однак, цей факт став потужним репутаційним ударом, адже рекламодавці почали менше інвестувати у компанію. Причиною цього є припинення модерації більшості вмісту та відновлення тисячі заборонених облікових записів.

Одразу після того, як Маск став керівником Twitter, він заявив, що "пріоритетом номер 1 є усунення експлуатації дітей". Однак питання австралійського регулятора, як соцмережа протидіє грумінгу керівництво відповіло, що Х це "не той сервіс, яким користуються молоді люди.

Ба більше, соцмережа підтвердила, що активна робота щодо виявлення матеріалів про жорстоке поводження з дітьми в публічних публікаціях припинилася. Це сталося після того, як Маск викупив компанію. А щодо приватних повідомлень, то Х відповіла, що наразі вони не можуть виявити такий контент, адже "технологія все ще знаходиться в розробці".

Звинувачення у поширенні пропаганди

Раніше Європейський Союз заявив, що нова політика Ілона Маска щодо Х (Twitter) сприяє поширенню російської пропаганди. Кількість акаунтів, які підконтрольна Кремлю різко збільшилася після того, як компанія змінила старі безпекові стандарти.

Також мільярдер вилучив платформу Х з добровільного кодексу поведінки для боротьби з дезінформацією, пом’якшив правила щодо вмісту публікацій та скоротив персонал контролюючих органів.

Окрім цього, раніше провладні пропагандистські ЗМІ мали відповідне маркування. За керівництва Маска такі позначки прибрали. А нова політика щодо "купівлі" верифікації дозволила поширювати дезінформацію на ширшу аудиторію.