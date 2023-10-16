Новая политика Илона Маска относительно Twitter привела к проблемам безопасности и распространению недопустимого контента. В частности, новые алгоритмы соцсети способствуют распространению пропаганды.

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Ужасная новая политика соцсети

Австралийский регулятор оштрафовал соцсеть Х, ранее известную как Twitter, на 610 500 австралийских долларов – примерно 386 000 долларов США. Причиной стал отказ предоставить информацию о том, сколько времени необходимо платформе, чтобы отреагировать на материалы жестокого обращения с детьми на платформе и методы, которые она использовала для выявления.

Учитывая сумму, которую заплатил Маск за компанию, сумма штрафа невелика. Однако этот факт стал мощным репутационным ударом, ведь рекламодатели стали меньше инвестировать в компанию. Причиной этого является прекращение модерации большинства содержимого и восстановление тысячи запрещенных аккаунтов.

Сразу после того, как Маск стал руководителем Twitter, он заявил, что "приоритетом номер 1 является устранение эксплуатации детей". Однако вопрос австралийского регулятора, как соцсеть противодействует грумингу, руководство ответило, что Х это "не тот сервис, которым пользуются молодые люди".

Более того, соцсеть подтвердила, что активная работа по выявлению материалов о жестоком обращении с детьми в публичных публикациях прекратилась. Это произошло после того, как Маск выкупил компанию. А что касается частных сообщений, то Х ответила, что пока они не могут обнаружить такой контент, ведь "технология все еще находится в разработке".

Обвинения в распространении пропаганды

Ранее Европейский Союз заявил, что новая политика Илона Маска по отношению к Х (Twitter) способствует распространению российской пропаганды. Количество аккаунтов, подконтрольных Кремлю резко увеличилось после того, как компания изменила старые стандарты безопасности.

Также миллиардер изъял платформу Х из добровольного кодекса поведения для борьбы с дезинформацией, смягчил правила содержания публикаций и сократил персонал контролирующих органов.

Кроме этого, ранее провластные пропагандистские СМИ имели соответствующую маркировку. При руководстве Маска такие отметки убрали. А новая политика по поводу "покупки" верификации позволила распространять дезинформацию на более широкую аудиторию.