Релоковані підприємства перерахували до держбюджету понад мільярд гривень ЄСВ

З небезпечних регіонів було переміщено 772 підприємства. Вони від початку цього року вже перерахували до бюджету-2022 1,14 мільярда гривень єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Релокація підприємств

З 772 релокованих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці. Таким чином, вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць та створити 7 тисяч нових.

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Тетяна Бережна Заступник Міністра економіки Україн Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки – загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 мільярда гривень ЄСВ.

Куди релокувались підприємства

28,6% релокувались до Львівської області. Вона стала лідером серед міст, які обирали для релокації.

17,9% – Закарпатська.

12,2% – Чернівецька.

8,3% – Івано-Франківська.

7,5% – Тернопільська.

7,5% – Хмельницька.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства, що працюють у сфері:

40,7% – оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

30,2 – переробної промисловості;

6,7% – інформації та телекомунікацій;

6,2% – професійної, наукової та технічної діяльності;

4,4% – будівництва.

Також у Мінекономіки повідомили, що 261 підприємство шукає необхідну локацію або спосіб транспортування бізнесу. А 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилися від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

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Програма релокації

До програми релокації може долучитися будь-яке підприємство та отримати пакет державної підтримки, що містить наступні опції:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення здійснюється в один із шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).