Релокація підприємств
З 772 релокованих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці. Таким чином, вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць та створити 7 тисяч нових.
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Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки – загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 мільярда гривень ЄСВ.
Куди релокувались підприємства
- 28,6% релокувались до Львівської області. Вона стала лідером серед міст, які обирали для релокації.
- 17,9% – Закарпатська.
- 12,2% – Чернівецька.
- 8,3% – Івано-Франківська.
- 7,5% – Тернопільська.
- 7,5% – Хмельницька.
Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства, що працюють у сфері:
- 40,7% – оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
- 30,2 – переробної промисловості;
- 6,7% – інформації та телекомунікацій;
- 6,2% – професійної, наукової та технічної діяльності;
- 4,4% – будівництва.
Також у Мінекономіки повідомили, що 261 підприємство шукає необхідну локацію або спосіб транспортування бізнесу. А 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилися від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.
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Програма релокації
До програми релокації може долучитися будь-яке підприємство та отримати пакет державної підтримки, що містить наступні опції:
- підбір місця розташування для потужностей підприємства;
- допомога з перевезенням на нову локацію;
- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
- підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Переміщення здійснюється в один із шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).