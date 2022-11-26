Релокація підприємств

З 772 релокованих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці. Таким чином, вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць та створити 7 тисяч нових.

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Тетяна Бережна

Заступник Міністра економіки Україн

Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки – загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 мільярда гривень ЄСВ.

Куди релокувались підприємства

  • 28,6% релокувались до Львівської області. Вона стала лідером серед міст, які обирали для релокації.
  • 17,9% – Закарпатська.
  • 12,2% – Чернівецька.
  • 8,3% – Івано-Франківська.
  • 7,5% – Тернопільська.
  • 7,5% – Хмельницька.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства, що працюють у сфері:

  • 40,7% – оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • 30,2 – переробної промисловості;
  • 6,7% – інформації та телекомунікацій;
  • 6,2% – професійної, наукової та технічної діяльності;
  • 4,4% – будівництва.

Також у Мінекономіки повідомили, що 261 підприємство шукає необхідну локацію або спосіб транспортування бізнесу. А 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилися від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

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Програма релокації

До програми релокації може долучитися будь-яке підприємство та отримати пакет державної підтримки, що містить наступні опції:

  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення здійснюється в один із шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).