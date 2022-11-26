Релокация предприятий

Из 772 релокированных предприятий 605 уже возобновили работу на новом месте. Таким образом удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест и создать 7 тысяч новых.

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Татьяна Бережная Заместитель Министра экономики Украины Эти предприятия продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги – в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1,14 миллиарда гривен ЕСВ.

Куда релоцировались предприятия

28,6% релоцировались во Львовскую область. Она стала лидером среди городов, выбираемых для релокации.

17,9% – Закарпатская.

12,2% – Черновицкая.

8,3% – Ивано-Франковская.

7,5% – Тернопольская.

7,5% – Хмельницкая.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия, работающие в сфере:

40,7% – оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

30,2 – перерабатывающей промышленности;

6,7% – информации и телекоммуникаций;

6,2% – профессиональной, научной и технической деятельности;

4,4% – строительства.

Также в Минэкономики сообщили, что 261 предприятие ищет необходимую локацию или способ транспортировки бизнеса. А 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

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Программа релокации

В программу релокации может присоединиться любое предприятие и получить пакет государственной поддержки, содержащий следующие опции:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение осуществляется в один из шестнадцати регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская области (за исключением города Киева) области).

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