Норвегія підтримає релокований український бізнес грантами

10 квітня 2023, 18:06
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Джерело:

Мінреінтеграції

Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу. На грант можуть розраховувати підприємці які через війну переїхали до Львівської або Тернопільської областей України.

Грант для релокованого бізнесу 

У Мінреінтеграції розповіли, що підприємці які релокували свій бізнес у західну частину України через повномасштабну війну можуть податись на грант від Норвегії до 20 квітня. 

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Основні умови на подання заявки:

  • підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;
  • діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, у яку його переміщено.

Зазначається, що за умови сімейного бізнесу заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї. Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням.

Важливо! Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.

Що таке релокація бізнесу

Релокація – це переміщення бізнесу з однієї країни в іншу. Іншим значенням цього слова може бути переїзд усіх або частини працівників компанії з однієї країни в іншу, або переїзд бізнесу / працівників з одного місця на інше в межах однієї країни.
Автор: Дар'я Вереньова