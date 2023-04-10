Норвегія підтримає релокований український бізнес грантами
10 квітня 2023, 18:06Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу. На грант можуть розраховувати підприємці які через війну переїхали до Львівської або Тернопільської областей України.
Грант для релокованого бізнесу
У Мінреінтеграції розповіли, що підприємці які релокували свій бізнес у західну частину України через повномасштабну війну можуть податись на грант від Норвегії до 20 квітня.
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Основні умови на подання заявки:
- підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;
- діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, у яку його переміщено.
Зазначається, що за умови сімейного бізнесу заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї. Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням.Важливо! Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.