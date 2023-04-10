Грант для релокованого бізнесу

У Мінреінтеграції розповіли, що підприємці які релокували свій бізнес у західну частину України через повномасштабну війну можуть податись на грант від Норвегії до 20 квітня.

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Основні умови на подання заявки:

підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;

діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, у яку його переміщено.

Зазначається, що за умови сімейного бізнесу заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї. Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням.

Важливо! Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.