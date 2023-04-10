Грант для релокированного бизнеса

В Минреинтеграции рассказали, что предприниматели, которые релоцировали свой бизнес в западную часть Украины из-за полномасштабной войны, могут пойти на грант от Норвегии до 20 апреля.

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Основные условия подачи заявки:

предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;

деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общины, в которую он перемещен.

Отмечается, что при семейном бизнесе заявка может быть подана только от одного члена семьи. Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке.

Важно! Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.