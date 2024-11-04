Трійця найбагатших у світі: Bloomberg оновив рейтинг мільярдерів

Відтак три найвищі сходинки, інколи зі змінами, досі займають Ілон Маск, Джефф Безос та Марк Цукерберг. До переліку не потрапили українці, натомість російські олігархи, які увійшли до рейтингу, збагатилися за останній рік.

Хто входить до рейтингу найбагатших мільярдерів

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, у рейтингу найбагатших у світі американці зайняли 14 перших позицій з 16 можливих.

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На першому місці опинився Ілон Маск зі статками у 263 мільярди доларів, а за рік він збагатився на 33,5 мільярда доларів.

зі статками у 263 мільярди доларів, а за рік він збагатився на 33,5 мільярда доларів. На другій позиції розмістили засновника Amazon – Джеффа Безоса , який загалом володіє статками у 209 мільярдів доларів. За рік статки зросли на 32,2 мільярда доларів.

, який загалом володіє статками у 209 мільярдів доларів. За рік статки зросли на 32,2 мільярда доларів. На третьому місці Марк Цукерберг, який володіє статками у понад 201 мільярд доларів, а за рік він заробив 72,9 мільярда доларів.

Російські олігархи

До рейтингу мільярдерів увійшло 6 російських мільярдерів. Найвище місце з усіх зайняв олігарх Володимир Потанін – це 55 місце у рейтингу. Загальний дохід бізнесмена становлять понад 32 мільярди доларів, а за рік вони зросли на 1,18 мільярда доларів.

Після нього, на 63 сходинці рейтингу, опинився олігарх Володимир Лісін зі статками у 28 мільярдів доларів, які за рік зросли на 4,81 мільярда доларів.