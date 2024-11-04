Хто входить до рейтингу найбагатших мільярдерів

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, у рейтингу найбагатших у світі американці зайняли 14 перших позицій з 16 можливих.

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На першому місці опинився Ілон Маск зі статками у 263 мільярди доларів, а за рік він збагатився на 33,5 мільярда доларів.

зі статками у 263 мільярди доларів, а за рік він збагатився на 33,5 мільярда доларів. На другій позиції розмістили засновника Amazon – Джеффа Безоса , який загалом володіє статками у 209 мільярдів доларів. За рік статки зросли на 32,2 мільярда доларів.

, який загалом володіє статками у 209 мільярдів доларів. За рік статки зросли на 32,2 мільярда доларів. На третьому місці Марк Цукерберг, який володіє статками у понад 201 мільярд доларів, а за рік він заробив 72,9 мільярда доларів.

Російські олігархи

До рейтингу мільярдерів увійшло 6 російських мільярдерів. Найвище місце з усіх зайняв олігарх Володимир Потанін – це 55 місце у рейтингу. Загальний дохід бізнесмена становлять понад 32 мільярди доларів, а за рік вони зросли на 1,18 мільярда доларів.

Після нього, на 63 сходинці рейтингу, опинився олігарх Володимир Лісін зі статками у 28 мільярдів доларів, які за рік зросли на 4,81 мільярда доларів.