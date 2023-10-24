Rheinmetall та "Укроборонпром" утворили спільне підприємство

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" створили спільне підприємство. Воно буде займатися ремонтом техніки, яку надають партнери, а також вироблятиме деякі зразки техніки.

Про це прем'єр-міністр України заявив під час німецько-українського економічного форуму в Берліні у вівторок, 24 жовтня. Він також розкрив деякі деталі щодо спільного підприємства.

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Чим займатиметься підприємство

За словами Шмигаля, спільне підприємство Німеччини та України буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої західними партнерами на потреби ЗСУ. Крім того, також на ньому буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Український прем'єр повідомив, ТОВ "Рейнметал – Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня.

Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу,

– заявив Шмигаль.

Шмигаль також вручив у Берліні канцлеру Олафу Шольцу сертифікат про зареєстроване в Україні СП Райнметал та "Укроборонпрому".

"Так, зараз у нас є спільне підприємство з Rheinmetall", – сказав прем'єр, вручаючи сертифікат.

Шмигаль вручив Шольцу сертифікат: дивіться відео

Кулеба напередодні анонсував "гарні новини"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 23 жовтня анонсував "гарні новини" з Німеччини. Коментуючи питання про нарощування виробництва зброї та боєприпасів, Кулеба наголосив, що завдяки Міжнародному форуму оборонних індустрій у Києві запустилися конкретні меморандуми, контракти, альянси.

Міністр наголосив, що конкретні результати цієї співпраці суспільство побачить у майбутньому. Ймовірно, Кулеба натякав на спільне підприємство "Укроборонпрому" й Rheinmetall.

Крім того, міністр підкреслив, що нарощення виробництва союзниками, а також співпраця між країнами є одним з головних питань співпраці. За словами Кулеби, Україна далеко просунулася для того, щоб ЗСУ мали все необхідне на фронті.