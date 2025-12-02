Укр Рус
2 грудня, 15:15
3

Китайські авто лідирують: які марки найбільше купували українці

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У листопаді 2025 року українці придбали 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року.
  • Найпопулярнішою маркою стала китайська BYD з 1 615 одиницями, а бестселером місяця – RENAULT Duster.

У листопаді 2025 року українці придбали рекордну за останні 14 місяців кількість авто. Значно зріс попит на нові авто, найпопулярнішою маркою місяця знову стала китайська BYD.

Ринок нових авто в листопаді

За минулий місяць українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.

Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster. До ТОП-10 листопада потрапили: 

  • BYD – 1 615 одиниць;
  • TOYOTA – 859 одиниць;
  • VOLKSWAGEN – 798 одиниць;
  • RENAULT – 577 одиниць;
  • SKODA – 561 одиниця;
  • ZEEKR – 397 одиниць;
  • HYUNDAI – 363 одиниці;
  • HONDA – 341 одиниця;
  • BMW – 239 одиниць;
  • AUDI – 239 одиниць.

Всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тисяч нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Яким був ринок авто в жовтні?

  • У жовтні українці придбали 3 114 легкових авто з Китаю, що майже втричі більше порівняно з жовтнем 2024 року. Серед нових китайських авто популярні моделі: VOLKSWAGEN ID.UNYX, BYD Song Plus, та серед вживаних: ZEEKR 001, BYD Sea Lion 07.

  • Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.

  • У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйона доларів припадає на нові авто.