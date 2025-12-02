Китайські авто лідирують: які марки найбільше купували українці
- У листопаді 2025 року українці придбали 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року.
- Найпопулярнішою маркою стала китайська BYD з 1 615 одиницями, а бестселером місяця – RENAULT Duster.
У листопаді 2025 року українці придбали рекордну за останні 14 місяців кількість авто. Значно зріс попит на нові авто, найпопулярнішою маркою місяця знову стала китайська BYD.
Ринок нових авто в листопаді
За минулий місяць українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.
Дивіться також Китайський бренд BYD захопив 20 відсотків українського ринку нових авто
Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.
Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster. До ТОП-10 листопада потрапили:
- BYD – 1 615 одиниць;
- TOYOTA – 859 одиниць;
- VOLKSWAGEN – 798 одиниць;
- RENAULT – 577 одиниць;
- SKODA – 561 одиниця;
- ZEEKR – 397 одиниць;
- HYUNDAI – 363 одиниці;
- HONDA – 341 одиниця;
- BMW – 239 одиниць;
- AUDI – 239 одиниць.
Всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тисяч нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.
Яким був ринок авто в жовтні?
У жовтні українці придбали 3 114 легкових авто з Китаю, що майже втричі більше порівняно з жовтнем 2024 року. Серед нових китайських авто популярні моделі: VOLKSWAGEN ID.UNYX, BYD Song Plus, та серед вживаних: ZEEKR 001, BYD Sea Lion 07.
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.
У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйона доларів припадає на нові авто.