Китайские авто лидируют: какие марки больше всего покупали украинцы
- В ноябре 2025 года украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем в ноябре 2024 года.
- Самой популярной маркой стала китайская BYD с 1 615 единицами, а бестселлером месяца – RENAULT Duster.
В ноябре 2025 года украинцы приобрели рекордное за последние 14 месяцев количество авто. Значительно вырос спрос на новые авто, самой популярной маркой месяца снова стала китайская BYD.
Рынок новых авто в ноябре
За прошлый месяц украинцы приобрели около 8,3 тыс. новых легковых авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Относительно октября 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%.
Самой популярной маркой месяца вновь стала китайская BYD, а бестселлером месяца стал RENAULT Duster. В ТОП-10 ноября попали:
- BYD – 1 615 единиц;
- TOYOTA – 859 единиц;
- VOLKSWAGEN – 798 единиц;
- RENAULT – 577 единиц;
- SKODA – 561 единица;
- ZEEKR – 397 единиц;
- HYUNDAI – 363 единицы;
- HONDA – 341 единица;
- BMW – 239 единиц;
- AUDI – 239 единиц.
Всего с начала года в стране было реализовано 68,9 тысяч новых легковушек, что на 7,5% больше чем в прошлом году.
Каким был рынок авто в октябре?
В октябре украинцы приобрели 3 114 легковых авто из Китая, что почти втрое больше по сравнению с октябрем 2024 года. Среди новых китайских авто популярные модели: VOLKSWAGEN ID.UNYX, BYD Song Plus, и среди подержанных: ZEEKR 001, BYD Sea Lion 07.
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.
В 2025 году в Украину импортировано 61,7 тысяч новых электромобилей, из которых 92% новых авто поставлено из Китая. Общая таможенная стоимость импортированных электрокаров составила 1,27 миллиарда долларов, из которых 363,5 миллиона долларов приходится на новые авто.