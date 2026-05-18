Дефіцит кадрів б'є всі рекорди, ситуація критична: уже 68% бізнесів відчувають проблему

Дефіцит кадрів продовжує залишатися головною проблемою українського бізнесу під час війни. Ба більше – у квітні показник знову встановив антирекорд.

Чому кадрові криза накрила бізнес України?

Зараз на нестачу працівників зараз скаржаться 68% промислових підприємств. Це найвищий показник від початку щомісячних опитувань, повідомили в ІЕД.

У квітні знову погіршилася ситуація з пошуком кваліфікованих кадрів:

Частка компаній, яким важко знайти спеціалістів, зросла з 61,4% до 62,3%.

Проблеми є і з пошуком некваліфікованих працівників – про складнощі заявили 35,1% опитаних підприємств.

На цьому тлі бізнес починає дедалі обережніше дивитися у майбутнє. Якщо у березні збільшувати штат планували 16,6% компаній, то вже у квітні таких залишилося лише 2,5%. Водночас кількість підприємств, які планують звільнення працівників, зросла з 3,9% до 6%.

Попри це, роботодавці рідше планують відправляти людей у вимушені відпустки. Такі плани мають лише 4,1% компаній, тоді як у березні цей показник становив 12,5%.

На які ще проблеми скаржиться бізнес?

На другому місці серед головних перешкод для бізнесу закріпилося стрімке подорожчання сировини, матеріалів і товарів. Якщо у березні цю проблему називали 45% підприємств, то у квітні – вже 56%.

Ця перешкода залишається на другій сходинці, але з суттєво вищим результатом. Ми маємо один із найвищих результатів – 56%. На такому ж рівні ця перешкода була в лютому минулого року,

– розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Третє місце серед проблем бізнесу посідає небезпека працювати в умовах війни. У квітні цю проблему назвали 46% підприємств – більше, ніж у березні.

Взимку цю перешкоду називали 57% опитаних. Зважаючи на посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та відключення електропостачання, це відображалося в актуальності цієї перешкоди. Але на початку цього року ситуація змінилася,

– зазначив Євген Ангел.

Найгостріше проблема відчувається у великих компаніях. Понад 60% великого бізнесу називає небезпечні умови серйозною перешкодою для роботи.

Опитування також показало, що дедалі більше компаній хвилює падіння попиту на продукцію та послуги. Ця проблема піднялася на четверте місце серед основних викликів для бізнесу.

Водночас перебої з електро-, водо- та теплопостачанням поступово відходять на другий план. Актуальність цієї проблеми знижується вже третій місяць поспіль.

Показник актуальності перешкоди "перебої з електропостачанням" знизився до рівня жовтня минулого року, коли про неї говорили 19% бізнесу. Для порівняння, на піку відключень, взимку торік, про цю проблему зазначало 48% опитаних. Залежно від того, яким чином буде розвиватися ситуація із відключеннями і ударами по нашій енергетичній інфраструктурі, ми зможемо побачити зміни актуальності цієї перешкоди,

– сказав Євген Ангел.

На тлі кадрової кризи, війни та проблем із виробництвом корупція і тиск правоохоронних органів залишаються для бізнесу менш критичними факторами. Про корупцію та неправомірний тиск заявили лише по 4% опитаних підприємств.

Що це означає?

Кадровий дефіцит уже став системною проблемою для української економіки. Бізнес дедалі частіше стикається з ситуацією, коли навіть за наявності замовлень та виробничих потужностей компанії не можуть знайти працівників.

Особливо гостро проблема проявляється у промисловості та прифронтових регіонах.

Експерти очікують, що цьогоріч проблема лише посилюватиметься. Бізнесу доведеться:

активніше залучати жінок і людей старшого віку;

інвестувати у перенавчання персоналу;

автоматизувати частину процесів;

розглядати трудових мігрантів як джерело робочої сили.

Які причини дефіциту кадрів в Україні?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко, HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює розрив пропозиції та попиту на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед трьох головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу торік роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються чоловічими.

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у минулому році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно чоловічими,

– додає Гаврюшенко.

Яких працівників найбільше бракує Україні?

Станом на травень цього року на Єдиному порталі вакансій було доступно 230 тисяч вакансій, водночас роботу через центри зайнятості шукала лише 141 тисяча людей, пише 24 Канал.

Найбільше вакансій зараз відкрито у:

торгівлі – 39 тисяч;

промисловості – 20 тисяч;

транспорті – 16 тисяч;

ресторанному бізнесі – 15 тисяч;

фінансах та медицині – по 11 тисяч.

Серед професій найбільш затребувані:

водії;

продавці;

кухарі;

інженери;

лікарі;

електрики;

швачки;

слюсарі;

комплектувальники;

вантажники.

Окремо зростає попит у сільському господарстві через сезонні роботи. Бізнесу потрібні працівники для обробки землі, посадки культур та захисту рослин.

