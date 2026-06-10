Під тиском політики Путіна: кожна четверта компанія в Росії готує масштабні скорочення штату

Російський бізнес масово переглядає свої кадрові плани. На тлі погіршення економічної ситуації через сучасну політику Кремля близько чверті компаній планують скорочення персоналу до кінця року.

Скільки компаній планують масштабні звільнення?

Згідно з даними опитування Російсько-німецької зовнішньоторговельної палати, 23% підприємств у Росії планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%, пише The Moscow Times.

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Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.

Бізнес готується скорочувати персонал через уповільнення економіки, підвищення податків, дорогих кредитів та неплатежів з боку контрагентів,

– каже Ольга Біленька з "Фінам".

Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців:

У банківському секторі фіксуються масштабні оптимізації штату – голова Ощадбанку Герман Греф повідомив, що 2025-го року кредитна організація скоротила близько 20% неефективного персоналу. Великі держкомпанії зменшують центральні апарати – голова РЖД Олег Білозеров у березні говорив про скорочення 15% центрального апарату, це близько 6 тисяч осіб. Промислові гіганти скорочують адміністративний персонал – "Газпром" на початку року заявив про плани скоротити центральний апарат з 4 тисяч до 2,5 тисяч співробітників.

Які галузі під загрозою скорочень?

Аналітики прогнозують, що ризики скорочень збережуться до 2026 року в таких секторах:

фінансовий сектор

роздрібна торгівля

вугільна та металургійна промисловість

автомобільна галузь

державний сектор

Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT. Однак у людей, які потрапили під скорочення, може не виявитися навичок, потрібних в інших сферах, каже Біленька. Крім того, зростання безробіття здатне уповільнити збільшення доходів населення та споживчого попиту, що стане додатковим фактором гальмування економіки.

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