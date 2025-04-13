Транснаціональні корпорації опинились між молотом і ковадлом через тарифну війну США й Китаю

Загострення торговельної напруги між США та Китаєм ставить під удар американські транснаціональні компанії, які роками будували виробничі й комерційні ланцюги з китайським ринком.

Китай – потужний ринок збуту

Про це у колонці 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. На його думку, Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks та інші глобальні гравці глибоко інтегровані у китайську економіку – як через виробництво, так і через продаж.

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Тож, для них Китай – не просто майданчик для зборки чи постачальник комплектувальних, а потужний ринок збуту.

Маневрування між тиском Трампа та потребами

Тепер ці компанії змушені маневрувати між потребами глобального бізнесу та політичним тиском у США. Перенесення виробництва в Штати потребує часу, величезних інвестицій і наявності кваліфікованої робочої сили, якої на ринку просто бракує. До того ж, вартість праці в США значно вища, ніж в Азії.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Лише уявіть собі, коли Tesla, Nike або Apple заявлять про падіння маржинальності, прибутків та продажів через цю митну конфронтацію. Це може стати холодним душем не лише для ринків, а й для політичного істеблішменту США та КНР.

Особливо цікавою, за його словами, буде реакція ринку на корпоративні звіти за перший квартал 2025 року. Очікується, що найбільший інтерес викличе не ретроспектива, а оцінки майбутнього – прогнози компаній на найближчі квартали й весь 2025 рік.

Аналітик наголошує: ні США, ні Китай не можуть існувати у повній економічній ізоляції. Рано чи пізно сторони будуть змушені знайти точки дотику.

Шевчишин всиловив сподівння, що сторони дійдуть до угоди. Якщо ж цього не станеться найближчими місяцями, "ми можемо стати свідками переходу від митно-торговельної війни до інших форм конфронтації, включно з військовою".