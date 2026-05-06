ПФУ вводить нові правила для роботодавців осіб з інвалідністю: що тепер вимагають

Пенсійний фонд готує нові правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Йдеться про порядок повідомлення про отримання або втрату спеціального статусу – відповідний проєкт уже оприлюднений.

Які зміни щодо працевлаштування людей з інвалідністю готують?

Документ має впорядкувати процедуру, яка раніше була доволі розмитою, і чітко визначити, як саме бізнес має комунікувати з ПФУ, повідомили у фонді.

Що саме змінюється? Планується запровадити єдиний порядок для двох категорій:

Підприємств або ФОПів трудової інтеграції осіб з інвалідністю Підприємств захищеного працевлаштування

Окремо вводяться стандартизовані форми – для отримання статусу, його втрати та навіть відкликання повідомлення.

Як подавати документи?

Роботодавцям залишають кілька варіантів:

онлайн через портал ПФУ з КЕП

через Дію (за технічної можливості)

у паперовому вигляді – особисто або поштою

У паперовому форматі документи подаються у двох примірниках, один із яких повертається з відміткою про прийняття.

Чому це важливо? Фактично ПФУ намагається стандартизувати процес і зробити його більш прозорим: з’являється єдина процедура, зменшується плутанина з документами, посилюється контроль з боку держави.

Зауважте! ПФУ переводить процес у більш контрольовану й стандартизовану модель. Для бізнесу це – менше невизначеності, але більше відповідальності за правильність поданих даних.

Чому бізнес не наймає людей з інвалідністю?

60% українських компаній не можуть знайти працівників з інвалідністю, які відповідають їхнім кваліфікаційним вимогам. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Конфедерацією роботодавців України.

Головною проблемою, за словами радника Конфедерації Родіона Колишка, залишається брак фахівців із відповідною підготовкою, а також відсутність налагоджених каналів комунікації між роботодавцями й потенційними працівниками.

Увага. Бізнес не має змоги напряму звернутись до людей з інвалідністю чи хоча б донести до них інформацію про вакансії.

Більшість підприємств – 92% – не отримують жодної підтримки у пошуку таких кадрів ні з боку держави, ні з боку громадського сектору. Через це майже половина компаній (48%) змушені звертатись до власних знайомих у пошуках працівників з інвалідністю.

Робота для людей з інвалідністю 2026: як змінилися правила?

З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали оновлені правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Їх пояснює радник CMS Україна Микола Гелетій, пише "РБК-Україна".

Ключова зміна – тепер виконання нормативу контролюється щоквартально, а замість класичних штрафів запроваджено цільовий внесок за спеціальною формулою. Залежно від кількості працівників:

до 8 осіб – вимоги немає;

8 – 25 осіб – 1 робоче місце;

понад 25 – 4% штату;

для окремих закладів (медицина, освіта, соціальна сфера) – 2%.

Працівник з інвалідністю враховується лише якщо працює за основним місцем роботи й отримує зарплату вище мінімальної (8 647 гривень). Особи з інвалідністю І групи або окремих категорій ІІ групи можуть зараховуватися як дві одиниці.

Що замінило штрафи? Замість штрафів – цільовий внесок. Формула: 40% × середня зарплата × 3 місяці × (різниця між нормативом і фактичним показником). Під час воєнного стану сума зменшується на 50%.

Які зміни у звітності?

Відтепер роботодавці щокварталу самостійно:

розраховують показник нормативу для свого підприємства;

визначають, чи виконано норматив у відповідному кварталі;

подають звітність про нарахування та сплату внеску до Пенсійного фонду України за місцем обліку.

Строки подання звітності відповідають строкам звітності зі сплати ЄСВ.

Якщо норматив у звітному кварталі не виконано, роботодавець повинен протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звітності сплатити цільовий внесок до Пенсійного фонду.

Що радять роботодавцям

Експерт радить бізнесу вже зараз:

прорахувати свій норматив

перевірити відповідність працівників вимогам

обрати між наймом або сплатою внеску

підготуватися до квартальної звітності

Що ще може змінитися у підтримці осіб з інвалідністю?

В Україні можуть переглянути допомогу для осіб з інвалідністю. Мова йде про законопроект №14191 щодо формування комплексної держпідтримки та підвищення соцгарантій для сімей з дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю з дитинства. Про це повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев пояснив проблематику ситуації: чимало вразливих категорій населення втрачають виплати, коли виходять на роботу. І за цих обставин працювати стає просто невигідно.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики І це – саме те, що ми намагаємося змінити законопроектом №14191. Щоб підтримка не зникала при працевлаштуванні батьків, адже потреба у догляді за дитиною з інвалідністю при працевлаштуванні батьків нікуди не зникає. Щоб виплати хоч трохи були наближені до реальних витрат.

Данило Гетманцев розповів, що закликав Робочу групу до врахування принципових пропозицій: