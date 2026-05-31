Робота для молоді на літо: де знайти підробіток понад 40 тисяч гривень на місяць

Чимало студентів та молоді шукають на літо підробіток і не завжди можуть його знайти навіть на "мінімалку". Однак є такі сфери, де за тимчасову роботу платять до 45 тисяч гривень на місяць.

Де найвищі зарплати за сезонну роботу?

Наразі найбільше вакансій тимчасової роботи на літній сезон пропонують роботодавці у будівельній сфері, як свідчать дані аналізу вакансій у категорії "Підробіток" на платформі OLX Робота.

Саме на будівництві сезонним працівникам і платять найбільше. Так, за даними сайту, компанії розмістили вже понад 900 вакансій для різноробочих на літо і пропонують в середньому заробітну плату у розмірі близько 27,5 тисяч гривень на місяць

Але є пропозиції зі значно більшою оплатою:

більше 20 вакансій електриків з зарплатою до 35 тисяч гривень;

понад 70 вакансій монтажників – до 40 тисяч гривень на місяць;

близько 230 вакансій будівельників – до 45 тисяч гривень на місяць.

Також до 40 тисяч гривень можна заробляти у логістиці та доставці. Молодь, яка цікавиться цією сферою, може знайти такі оголошення про роботу:

вантажники – понад 200 вакансій із середньою зарплатою 26,4 тисячі гривень;

водії – близько 120 вакансій із заробітком 32,5 тисячі гривень;

комірники – понад 50 вакансій – до 37,5 тисячі гривень;

кур'єри – понад 40 вакансій – до 40 тисяч гривень в місяць.

Скільки платять в інших сферах?

В інших галузях заробітні плати для тимчасової роботи нижчі, іноді – набагато, але все залежить від компанії. Наприклад, у серед виробничих професій найбільшим попитом користуються комплектувальники. Їм пропонують в середньому до 23 тисяч гривень в місяць.

Різноробочим платять приблизно 22,5 тисячі гривень, а пакувальникам – до 25,8 тисячі гривень на місяць.

Чималий попит спостерігається і у сфері клінінгу та домашнього персоналу, хоча зарплати тут нижчі:

двірники можуть заробляти в середньому 18 тисяч гривень;

прибиральниці – 17,1 тисячі гривень;

няні – 14,3 тисячі гривень

доглядальниці – близько 12,3 тисячі гривень;

Звично активно на літо шукають працівників для торгівлі:

касирам пропонують в середньому 24,5 тисячі гривень;

продавцям магазинів – 21 тисячі гривень;

іншим працівникам торгових точок – приблизно 16 тисяч гривень.

Можна за бажання підробити в охороні на підприємствах чи в компаніях. Роботодавці шукають охоронців на зарплату в середньому до 19 тисяч гривень, а сторожів – майже 13 тисяч гривень.

А тих, хто прагне творчої роботи, можуть зацікавити вакансії вихователів на літо, аніматорів чи фотографів:

аніматорам пропонують зарплату до 28,3 тисячі гривень;

вихователям – близько 13 тисячі гривень;

фотографам – в середньому 22,5 тисячі гривень на місяць.

Зауважте! Є можливість навіть трактористом влаштуватися і попрактикуватися влітку в професії, яка має важливе значення на українському ринку праці. Заробити можна до 32,5 тисячі гривень у місяць.

Нагадаємо, за даними аналітики фінансових показників понад 2 300 великих і середніх компаній, середня зарплата в Україні за рік зросла приблизно на 20%. Якщо у 2024 році вона становила 33 190 гривень, то у 2025-му вже сягнула 39 777 гривень.

Втім, суттєве підвищення зарплат частково "з’їла" інфляція. Упродовж 2025 року вона помітно прискорилася – з 6,5% до 12,7%,. Додатковим фактором стало підвищення військового збору наприкінці 2024 року. Ставку збільшили з 1,5% до 5%, через що працівники почали отримувати менше коштів "на руки".

У підсумку фактичне зростання реальних доходів населення виявилося значно скромнішим — лише на рівні 2 – 3%. Для порівняння, роком раніше цей показник перевищував 15%.

Найбільше сьогодні заробляють представники робітничих професій. У багатьох таких спеціальностях зарплати за рік зросли одразу на 30 – 40% через дефіцит кадрів та високий попит на працівників. Водночас абсолютним лідером за рівнем доходів стали стоматологи. Медіанна зарплата у цій сфері вже досягла 150 тисяч гривень, що приблизно на 20% більше, ніж торік.