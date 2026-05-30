Будівництво та агросектор залишаються без людей: кого зараз шукають роботодавці

Українські роботодавці зіткнулися з браком кадрів – окремі вакансії не вдається закрити місяцями навіть попри підвищення зарплат. Війна, мобілізація, виїзд мільйонів громадян за кордон і демографічні зміни поступово загострюють проблему, через що бізнесу доводиться переглядати підходи до наймання.

Кого зараз шукають роботодавці

Найбільшу нестачу кадрів наразі спостерігають у сферах, де потрібна фізична праця або вузькопрофільні навички. Детальніше про ситуацію ексклюзивно для 24 Каналу розповіли експерти.

За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, 74% українських компаній скаржилися на дефіцит кадрів, а ще 21% – заявили, що вже частково відчули проблему. Найскладніше бізнесу було знаходити працівників для таких вакансій:

робітничі та технічні спеціальності – через відтік кадрів і низьку мотивацію працювати офлайн;

вузькопрофільні спеціалісти зі знанням англійської;

а також менеджери з продажів і керівники середньої ланки – потребують постійної фізичної присутності, тоді як можливості бронювання залишаються обмеженими.

Голова ГО "Офіс міграційної політики" Василь Воскобойник раніше наголошував, що ситуація на вітчизняному ринку праці наразі формується під впливом одразу кількох криз.

Передусім кількість працездатного населення скоротили війна та мобілізація, а найгострішу нестачу робітників спостерігають у будівництві, логістиці, аграрному секторі, медицині та освіті.

Війна і демографічна криза призводять до того, що кількість робочих рук на ринку постійно скорочується. І в такій ситуації дивуватися, що запрошують сюди іноземців, на мій погляд, трішки недоречно,

– вважає експерт.

Натомість виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що в питанні трудових мігрантів важливо розуміти, кого саме потребує бізнес. За його словами, найбільший попит зараз існує на людей для низькокваліфікованої ручної праці в будівництві, сільському господарстві та обробній промисловості.

Цікаво! Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала потребу економіки у фахівцях одним із найбільших викликів для України. "Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати", – повідомила посадовиця.

