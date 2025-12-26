Мільярдер Абрамович не хоче віддавати гроші з продажу "Челсі" Україні: що він замислив

Російський олігарх мав передати кошти з продажу футбольної команди Челсі на допомогу жертвам війни в Україні. Проте він усілякими способами намагається затягнути процес і судиться з владою острова Джерсі.

Чи віддасть Абрамович гроші Україні?

Роман Абрамович залучив одну з найсильніших юридичних команд світу для участі в судовому процесі на Джерсі, пише 24 Канал з посиланням на The Times.

Із 2022 року суд самоврядного острова Джерсі заморозив понад 5,3 мільярди фунтів стерлінгів активів Абрамовича в межах розслідування, яке стосується походження цих коштів.

Представники бізнесмена наполягають, що 1,4 мільярда отриманих від продажу "Челсі", не можуть бути передані благодійному фонду доти, доки розслідування та судові процедури в Джерсі не будуть завершені. Таким чином передача грошей Україні затягується навмисно.

Мільярдер домігся рішення, яке зобов’язує уряд Джерсі компенсувати частину його судових витрат, і планує подати позов приблизно на 2,5 мільярди фунтів. Для цього він найняв команду провідних юристів. Так, у разі подання позову урядом Великої Британії через кошти "Челсі" Абрамович знову спиратиметься на потужну юридичну команду.

Нагадаємо, що у 2022 році Україна ввела санкції проти 256 російських бізнесменів та їхніх родичів. У санкційному списку опинився олігарх і колишній власник Челсі Роман Абрамович.

Санкції України проти Абрамовича пов'язані з тим, що він отримує прибутки в Росії, прямо чи опосередковано контролюючи групу Evraz plc та низку підприємств:

Нижньотагільський металургійний комбінат, вугільна компанія "Распадська";

Західно-Сибірський металургійний комбінат;

Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат тощо.

Що відомо про Абрамовича та санкції проти нього?