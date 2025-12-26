Отдаст ли Абрамович деньги Украине?

Роман Абрамович привлек одну из сильнейших юридических команд мира для участия в судебном процессе на Джерси, пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

С 2022 года суд самоуправляющегося острова Джерси заморозил более 5,3 миллиардов фунтов стерлингов активов Абрамовича в рамках расследования, которое касается происхождения этих средств.

Представители бизнесмена настаивают, что 1,4 миллиарда полученных от продажи "Челси", не могут быть переданы благотворительному фонду до тех пор, пока расследование и судебные процедуры в Джерси не будут завершены. Таким образом передача денег Украине затягивается намеренно.

Миллиардер добился решения, которое обязывает правительство Джерси компенсировать часть его судебных расходов, и планирует подать иск примерно на 2,5 миллиарда фунтов. Для этого он нанял команду ведущих юристов. Так, в случае подачи иска правительством Великобритании из-за средств "Челси" Абрамович снова будет опираться на мощную юридическую команду.

Напомним, что в 2022 году Украина ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников. В санкционном списке оказался олигарх и бывший владелец Челси Роман Абрамович.

Санкции Украины против Абрамовича связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий:

Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания "Распадская";

Западно-Сибирский металлургический комбинат;

Качканарский горно-обогатительный комбинат и тому подобное.

Что известно об Абрамовиче и санкциях против него?