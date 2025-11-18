Почему средства от продажи "Челси" не передали Украине?

Средства от продажи "Челси" были заморожены с момента продажи клуба консорциуму Clearlake во главе с Тоддом Боули в 2022 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Это произошло после того, как на Абрамовича были наложены санкции из-за его связей с Путиным, причем россиянин заявил, что "чистый доход" от продажи "Челси" пойдет "всем жертвам" войны в Украине. СМИ писали, что размер фонда составит 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Юридический спор между россиянином и властями острова Джерси стал ключевым фактором того, что деньги до сих пор не были выплачены жертвам.

В апреле 2022 года, через месяц после обязательства по фонду "Челси", Королевский суд Джерси издал официальный приказ о замораживании активов, связанных с Абрамовичем, на сумму 7 миллиардов долларов (5,3 миллиарда фунтов стерлингов). Генеральный прокурор Джерси заявил тогда, что Абрамович является подозреваемым в уголовном расследовании, но через несколько месяцев офицеры признали, что рейды были незаконными.

За 3,5 года с момента начала расследования против господина Абрамовича не было выдвинуто никаких обвинений, и, насколько нам известно, в этом деле фактически не было достигнуто никакого прогресса. В этом году господину Абрамовичу было разрешено подать иск о сговоре против правительства Джерси,

– заявил его пресс-секретарь.

Источники в Британии утверждают, что судебный иск Романа Абрамовича неоднократно упоминался во время дискуссий по использованию его замороженных средств для помощи Украине. Адвокаты россиянина настаивают на том, что для принятия решения об использовании средств необходимо сначала урегулировать судебный спор.

Напомним, что в 2022 году Украина ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников. В санкционном списке оказался олигарх и бывший владелец Челси Роман Абрамович.

Санкции Украины против Абрамовича связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий:

Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания "Распадская";

Западно-Сибирский металлургический комбинат;

Качканарский горно-обогатительный комбинат и тому подобное.

