Заробили 45 мільярдів гривень на солодощах: за рік виторг Roshen виріс на понад 20%
- Roshen збільшила загальний виторг до 45,5 мільярдів гривень, зростання на 21,5% до приблизно 8 мільярдів гривень прибутку.
- Кілька підрозділів корпорації, включаючи Вінницький молочний завод та Київську кондитерську фабрику, продемонстрували значне зростання виторгу та прибутку, попри руйнування логістичного центру внаслідок російського удару.
У 2025 році кондитерська корпорація Roshen значно наростила фінансові показники. Загальний виторг головної компанії групи зріс до 45,5 мільярдів гривень.
Як зросли прибутки Roshen?
Прибуток основної компанії – ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" зріс на 21,5%, сягнувши близько 8 мільярдів гривень, пише Forbes.
Позитивну динаміку показали й інші підприємства, що входять до структури корпорації.
- Вінницький молочний завод Roshen збільшив виторг до 5 мільярдів гривень, а прибуток зріс більш ніж на 61% і досяг 365,7 мільйонів.
- Вінницька кондитерська фабрика Roshen наростила виторг до 3,7 мільярдів гривен. Прибуток підприємства зріс у сім разів – до 58,7 мільйонів.
- Київська кондитерська фабрика Roshen збільшила оборот до 1,9 мільярда гривень, а її прибуток піднявся до 10,6 мільйонів.
- Найбільш різке зростання обороту продемонстрував Бісквітний комплекс Roshen – виторг підприємства майже п’ятикратно зріс і досяг 1,6 мільярда гривень. Водночас компанія завершила рік зі збитком.
- Кременчуцька кондитерська фабрика Roshen також наростила виторг – до 507,6 мільйонів гривень, хоча її прибуток скоротився приблизно на 15,5%.
- Оператор мережі фірмових магазинів корпорації – "Ізюмінка" – показав один із найкращих результатів: виторг досяг 8,3 мільярдів гривень, а прибуток піднявся майже на 29%.
Зауважте! Корпорація Roshen залишається найбільшим виробником солодощів в Україні. До її структури входять кілька кондитерських фабрик, молочний завод і бісквітний комплекс. Кінцевим бенефіціаром компаній групи є Олексій Порошенко – син п’ятого президента України Петро Порошенко.
До слова, у ніч на 7 лютого російський удар майже повністю зруйнував логістичний центр Roshen на Київщині, повідомили у компанії.
Під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути, проте згодом стало відомо, що у фірмових магазинах Києва зникла певна продукція.
