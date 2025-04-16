Кремль просить США дозволити придбання літаків за "заморожені" мільярди

Росія звернулася до США із проханням дозволити придбати літаки Boeing за рахунок заморожених державних активів після потенційного припинення вогню в Україні.

Чи це умова перемир'я

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з перемовинами у Москві, передає 24 Канал. Зокрема, за словами співрозмовника видання, це прохання не є умовою для досягнення перемир'я, однак Кремль усвідомлює: без припинення бойових дій доступу до цих коштів не буде.

Дивіться також Росія грає на бажаннях Трампа: Кремль не хоче втрачати єдину перевагу

"Можливість придбання літаків розглядається як частина ширшого обговорення щодо зняття окремих санкцій", – ідеться у статті.

Що відомо домовленість на офіційному рівні

Офіційно в США заявили, що економічні питання не обговорюватимуться, доки не буде досягнуто режиму припинення вогню, повідомив речник Ради нацбезпеки Браян Х'юз. Державний департамент відмовився від коментарів, а представники Кремля та Boeing не надали відповіді на запити журналістів.

Довідково. Наразі в США зберігається близько 5 мільярдів доларів російських активів, у той час як загалом Захід заморозив близько 280 мільярдів доларів, що належать Центробанку Росії.

Заклики зняти санкції

Крім того, Росія також публічно закликала Вашингтон зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот" і відновити пряме авіасполучення між країнами. Реакції США на ці звернення поки немає.

За даними Bloomberg, інтерес до можливої угоди зростає на тлі тиску на Boeing в інших регіонах. Зокрема, Китай заборонив своїм авіакомпаніям закуповувати літаки американського виробництва через торговельну політику адміністрації Трампа, яка відновлює митні обмеження.

Після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій, російські перевізники втратили доступ до техобслуговування й запчастин. Щоб підтримувати парк у робочому стані, авіакомпанії змушені розбирати літаки на запчастини, що ставить під загрозу безпеку польотів.

Довідково. За оцінками аналітиків, на початку минулого року на частку Boeing та Airbus припадало 165 літаків – близько 40% авіапарку Росії.

Крім того, раніше, у лютому, перший віцепрем'єр країни-агресора Денис Мантуров заявив, що Росія готова до відновлення співпраці з Boeing, який до війни був одним із найбільших покупців російського титану.