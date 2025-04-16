Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Ярослав Божко, пояснивши, що для цього Білий дім пробує сформувати план про перезавантаження відносин з Росією, налагодити діалог з нею та утриматися від критики на її адресу.

Дивіться також Помічники радять Трампу зайняти жорсткішу позицію щодо Москви та вимог Кремля, – WSJ

Що може зробити Трамп, якщо розгнівається на Путіна?

Кожного разу, коли Росія буде завдавати нових ударів по Україні, в офіційних текстах політиків США можна буде спостерігати наратив про те, що "саме тому ця війна має бути закінчена і сторони повинні сісти за стіл переговорів, тому президент Трамп цим займається".

США, зі слів політолога-міжнародника, виправляють свою риторику, бо їм потрібна зміна позиції Росії по становищу у світі. Вони хочуть зняти питання російсько-української війни, примусивши обидві сторони дотримуватися свого плану, який вони розробили в Білому домі, а потім відкоригували.

Росія не збирається погоджуватися на цей план, в неї залишаються свої стратегічні інтереси, в тому числі щодо збереження союзництва з Китаєм, а подальша конфронтація з Заходом мислиться як неминуча,

– впевнений Божко.

Зміну своєї позиції Кремль не здатен досягти, але якщо він відверто казатиме, що не піде на запропонований американцями план, тоді отримає ставлення США до себе як до ворога. Трамп, за слів політолога, у гніві може влаштувати ситуацію значно гіршу, ніж Байден.

"Мовиться про удари по російській нафтовій промисловості, але не в сенсі атак українськими БпЛА, а в сенсі обкладання її санкціями. Це матиме негативний вплив так само на Китай, який купує нафту найбільш масово. Подібне було реалізовано раніше щодо Венесуели", – нагадав Божко.

Поки що Росія користується цією невизначеністю. Вона не може просто так піти на перемир'я, бо війна і застосування зброї – це, як наголосив політолог-міжнародник, єдиний козир, який в неї залишається. Росія погрожує Заходу постійною ескалацією, а якщо це зупинити на мирних переговорах, то цей козир випаде з її рук.

"Росія не збирається змінювати свою геополітичну позицію", – зауважив Божко.

Білий дім хоче виокремити обговорення низки питань

США дуже б хотіли реалізувати сценарій, за яким можна було б розділити відносини з Росією, окремо розглядати питання її участі у світовій економіці, окремо питання російсько-української війни та окремо взаємин Росії з Китаєм.

Однак країна-агресорка розуміє, що вона всередині залишається доволі слабкою державою з обмеженими ресурсами, які ще мають працювати на глобальний конфлікт з Заходом. Тому вона не може так просто розділити ці сфери.

Вона навпаки буде їх об'єднувати й використовувати як зброю,

– вважає Божко.

Політолог-міжнародник підсумував, що Москва свідомо йде до того, щоб всі ці сфери (торгівля; ядерна, екологічна, продовольча безпека) були централізовані в один дискурс. Кремль буде наголошувати, щоб були повністю задоволені всі російські вимоги, які, зі слів Божка, передбачають не лише права на Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області, а й питання безпеки Європи, військової присутності НАТО.