Внаслідок атаки загинули 35 осіб, ще 117 отримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Росія здійснює терор навмисно

Подібні удари – не випадковість. Вони є частиною військової стратегії Москви: тиснути на цивільне населення та налаштувати його проти українських військових та уряду, змусивши домагатися миру з Москвою. Таку думку висловив аналітик Українського інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Мета тотальної війни полягає в тому, щоб змусити мирних жителів створити тиск на українську владу, щоб вони домовилися про врегулювання на умовах Росії. Поки росіяни зазнали невдачі, але вони вірять, що є переломний момент, після якого мирні жителі почнуть спрямовувати свою ненависть не на Російську Федерацію, а на наш (український, – 24 Канал) уряд,

– додав він.

Попри це, така стратегія рідко спрацьовує. Її застосовували ще з появи повітряної війни у 20 столітті. Історія доводить, що масові бомбардування зазвичай лише посилюють опір, а не ламають його.

Звинувачення летять у своїх

Удар по Сумах спричинив політичну хвилю. Депутатка Мар’яна Безугла публічно звинуватила військових у недбальстві, стверджуючи, що вони наражали цивільних на небезпеку, проводячи церемонію нагородження.

Схожі звинувачення пролунали і від мера Конотопа, який поклав провину на місцеву владу. У Міноборони Росії, своєю чергою, заявили, що атакували "зібрання українського військового командування", і звинуватили Київ у використанні мирного населення як живого щита.

Генштаб України не підтвердив присутність військових на місці, натомість заявили, що Росія цілить саме в цивільних.

Незалежно від того, були війська в Сумах чи ні, Росія використовувала подібні формулювання, щоб виправдати свої інші атаки на українські міста, сказав Бєлєсков.

Журналістка Тетяна Трощинська застерігає: звинувачення своїх військових – це повторення кремлівських наративів. На її думку, Росія хоче посіяти розбрат між населенням і армією.

Це ви винні, кажуть нам вороги. А якщо ми ще й почнемо звинувачувати наших військових, то це буде означати, що ми програли,

– заявила Трощинська.

Поки що така тактика тотальної війни не дала того ефекту, на який сподівався Кремль, сказав Бєлєсков. Але серед цивільних українців зростає відчуття, що близькість до солдатів може бути небезпечною.

Через часті напади Росії українські військові більше не розміщують своїх військових у казармах. Натомість солдати живуть у звичайних квартирах, але їм важко орендувати таке житло, оскільки багато місцевих жителів бояться, що їх вразить російська ракета чи безпілотник, якщо вони відкриють свої двері військовим.

Основна причина, яку я чув від тих, хто не дає нам орендувати житло, — це через вас ракета полетить! Нам це не потрібно,

– розповів POLITICO український військовий, який назвався лише своїм ім'ям Андрій.