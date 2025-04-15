Удар по Сумах продемонстрував безрезультативність переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання "п'яти територій", – Віткофф

Путін навмисно затягує переговори

"Мені сказали, що вони зробили помилку", – так Трамп прокоментував ракетний обстріл центру Сум, під час якого Росія застосувала касетні боєприпаси, спрямовані на максимальне ураження людей. Росіяни використали ракети "Іскандер", які є доволі точними, і удар подвійним пуском може свідчити про намір цілеспрямовано вразити і рятувальників. Така тактика для Москви – не нова.

Деякі прихильники РФ могли намагатися переконати Трампа, що це був "помилковий" інцидент. Хоча президент США і засуджує напади на мирних, його заяви зазвичай розмиті – з акцентом на загальну трагедію війни, а не на конкретні злочини, як-от недавній обстріл дитячого майданчика в Кривому Розі, який забрав життя дев’яти дітей.

Тим часом дипломатичні зусилля Вашингтона буксують. Спецпредставник президента США Стів Віткофф регулярно їздить до Росії, де його перемовини називають "успішними". Подібні зустрічі відбуваються і в Саудівській Аравії, і в Туреччині. Проте, як зазначає CNN, жодна з ініціатив не дає реальних результатів. Так зване перемир’я навколо енергетичної інфраструктури на 30 днів скоро скінчиться і не є кроком до миру.

Критики вважають, що Росія навмисно заплутує дипломатичну ситуацію, щоби виграти час. Путін, за їхніми словами, вважає Трампа надто вразливим до відволікання і покладається на його небажання йти на жорсткі заходи. Диктатор очікує цього літа змінити хід війни на свою користь на фронті.

Наступ на Суми, окрім військових цілей, має на меті втягнути українські сили в оборону на новому напрямку. Паралельно російські війська поступово просуваються в районі Запоріжжя. Українська розвідка повідомляє про накопичення сил РФ, які, ймовірно, чекають поки земля висохне, щоб почати весняний наступ, який частково вже триває. Брак артилерійських боєприпасів лише підсилює загрозу.

Москва хоче повної перемоги й не зацікавлена у замороженні конфлікту. Економічні суперечності на Заході, скорочення підтримки України та дипломатична невизначеність грають на руку Кремлю. Путін, схоже, впевнений, що жорстких кроків від США не буде.