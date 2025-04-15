Удар по Сумах продемонстрировал безрезультативность переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Путин намеренно затягивает переговоры

"Мне сказали, что они сделали ошибку", – так Трамп прокомментировал ракетный обстрел центра Сум, во время которого Россия применила кассетные боеприпасы, направленные на максимальное поражение людей. Россияне использовали ракеты "Искандер", которые являются довольно точными, и удар двойным пуском может свидетельствовать о намерении целенаправленно поразить и спасателей. Такая тактика для Москвы – не нова.

Некоторые сторонники РФ могли пытаться убедить Трампа, что это был "ложный" инцидент. Хотя президент США и осуждает нападения на мирных, его заявления обычно размыты – с акцентом на общую трагедию войны, а не на конкретные преступления, например, недавний обстрел детской площадки в Кривом Роге, который унес жизни девяти детей.

Тем временем дипломатические усилия Вашингтона буксуют. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф регулярно ездит в Россию, где его переговоры называют "успешными". Подобные встречи происходят и в Саудовской Аравии, и в Турции. Однако, как отмечает CNN, ни одна из инициатив не дает реальных результатов. Так называемое перемирие вокруг энергетической инфраструктуры на 30 дней скоро закончится и не является шагом к миру.

Критики считают, что Россия намеренно запутывает дипломатическую ситуацию, чтобы выиграть время. Путин, по их словам, считает Трампа слишком уязвимым к отвлечению и полагается на его нежелание идти на жесткие меры. Диктатор ожидает этим летом изменить ход войны в свою пользу на фронте.

Наступление на Сумы, кроме военных целей, имеет целью втянуть украинские силы в оборону на новом направлении. Параллельно российские войска постепенно продвигаются в районе Запорожья. Украинская разведка сообщает о накоплении сил РФ, которые, вероятно, ждут пока земля высохнет, чтобы начать весеннее наступление, которое частично уже продолжается. Нехватка артиллерийских боеприпасов только усиливает угрозу.

Москва хочет полной победы и не заинтересована в замораживании конфликта. Экономические противоречия на Западе, сокращение поддержки Украины и дипломатическая неопределенность играют на руку Кремлю. Путин, похоже, уверен, что жестких шагов от США не будет.