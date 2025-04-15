В результате атаки погибли 35 человек, еще 117 получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Россия осуществляет террор намеренно

Подобные удары – не случайность. Они являются частью военной стратегии Москвы: давить на гражданское население и настроить его против украинских военных и правительства, заставив добиваться мира с Москвой. Такое мнение высказал аналитик Украинского института стратегических исследований Николай Белесков.

Цель тотальной войны заключается в том, чтобы заставить мирных жителей создать давление на украинскую власть, чтобы они договорились об урегулировании на условиях России. Пока россияне потерпели неудачу, но они верят, что есть переломный момент, после которого мирные жители начнут направлять свою ненависть не на Российскую Федерацию, а на наше (украинское, – 24 Канал) правительство,

– добавил он.

Несмотря на это, такая стратегия редко срабатывает. Ее применяли еще с появления воздушной войны в 20 веке. История доказывает, что массовые бомбардировки обычно только усиливают сопротивление, а не ломают его.

Обвинения летят в своих

Удар по Сумах вызвал политическую волну. Депутат Марьяна Безуглая публично обвинила военных в халатности, утверждая, что они подвергали гражданских опасности, проводя церемонию награждения.

Похожие обвинения прозвучали и от мэра Конотопа, который возложил вину на местные власти. В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что атаковали "собрание украинского военного командования", и обвинили Киев в использовании мирного населения в качестве живого щита.

Генштаб Украины не подтвердил присутствие военных на месте, зато заявили, что Россия целится именно в гражданских.

Независимо от того, были войска в Сумах или нет, Россия использовала подобные формулировки, чтобы оправдать свои другие атаки на украинские города, сказал Белесков.

Журналистка Татьяна Трощинская предостерегает: обвинения своих военных – это повторение кремлевских нарративов. По ее мнению, Россия хочет посеять раздор между населением и армией.

Это вы виноваты, говорят нам враги. А если мы еще и начнем обвинять наших военных, то это будет означать, что мы проиграли,

– заявила Трощинская.

Пока что такая тактика тотальной войны не дала того эффекта, на который надеялся Кремль, сказал Белесков. Но среди гражданских украинцев растет ощущение, что близость к солдатам может быть опасной.

Из-за частых нападений России украинские военные больше не размещают своих военных в казармах. Вместо этого солдаты живут в обычных квартирах, но им трудно арендовать такое жилье, поскольку многие местные жители боятся, что их поразит российская ракета или беспилотник, если они откроют свои двери военным.

Основная причина, которую я слышал от тех, кто не дает нам арендовать жилье, - это из-за вас ракета полетит! Нам это не нужно,

– рассказал POLITICO украинский военный, который назвался лишь своим именем Андрей.