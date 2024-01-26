Росія продовжує імпортувати мікросхеми зі США та ЄС попри санкційні обмеження

У 2023 році Росія імпортувала передових чіпів зі Сполучених Штатів та Європи на понад 1 мільярд доларів. Це попри обмеження, які мали завадити президенту Путіну отримати технології для підживлення війни в Україні.

Які компанії постачають Росії чіпи

Конфіденційні дані російської митної служби, отримані Bloomberg, показують, що більш ніж половина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року були вироблені компаніями США та Європи.

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Серед них були такі компанії, як:

Intel Corp;

Advanced Micro Devices;

Analog Devices Inc;

Infineon Technologies AG;

STMicroelectronics NV;

XP Semiconductors NV.

Американські та європейські компанії з цього списку мали загальний дохід у десятки мільярдів доларів у 2023 році. До першої двадцятки також увійшла невелика кількість китайських виробників і тайванська компанія Realtek Semiconductor Corp., продукцію якої Росія імпортувала приблизно на 17 мільйонів доларів.

Як чіпи потрапляють до Росії

! Ця торгівля підкреслює труднощі, з якими зіштовхуються США та Європейський Союз у перекритті постачання високотехнологічних товарів російській військовій машині в рамках неодноразових раундів санкцій з лютого 2022 року, коли почалося вторгнення в Україну. Це дозволило Росії продовжити виробництво бойових танків та іншої зброї, включаючи ракети.

Більшість обмежених технологій потрапляє до Росії через перепродаж з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

! Дистриб'ютори контролюють значну частку продажів у галузі чіпів і, своєю чергою, мають кілька постачальників. Виробникам не завжди вдається відстежувати, куди йдуть їхні продукти після продажу цим компаніям, хоча для деяких специфічних чіпів військового призначення необхідно мати документацію.

Загалом, дані митниці показали, що Росія імпортувала чіпів на суму 1,7 мільярда доларів у перші дев'ять місяців 2023 року, включаючи чіпи на суму 1,2 мільярда доларів, виготовлені загалом 20 компаніями. Менші виробники, включаючи деякі з Європи та США, ймовірно, становлять решту чіпів на суму 500 мільйонів доларів.

Київська школа економіки раніше цього місяця повідомила, що Росія імпортувала товари на військові потреби на суму 8,77 мільярда доларів з січня по жовтень минулого року, що становить зниження лише на 10% порівняно з періодом до санкцій.

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