Росія краде навіть в "дружнього" Китаю: розкрили деталі гучного скандалу з маркетплейсом

Російський бізнес почав привласнювати китайські бренди. Одним із найяскравіших прикладів стала історія з китайським маркетплейсом Poizon (Shanghai Dewu Information).

Чому Росія краде в китайського маркетплейсу

Попри офіційні заяви Кремля про "стратегічне партнерство" Росії з Китаєм, місцевий бізнес продовжує діяти за звичною схемою – привласнювати чужі бренди та заробляти на їхній репутації, повідомили в СЗРУ.

За даними ЗМІ, у Росії ще у 2022 році зареєстрували компанію ТОВ "Пойзон", яка фактично скопіювала не лише назву відомого китайського сервісу, а й зовнішній вигляд його офіційного сайту. Через цей ресурс продавали товари, використовуючи популярність оригінального бренду:

Використання відомого бренду Poizon виявилося надзвичайно прибутковим.

За підсумками 2025 року виручка російської компанії зросла у 24 рази та досягла 860 мільйонів рублів.

Ситуацію ускладнило й те, що російська компанія встигла першою зареєструвати відповідні торговельні марки у Роспатенті. Через це справжній власник бренду тривалий час не міг повноцінно захистити свої права на російському ринку.

Китайська компанія звернулася до суду

Зараз Shanghai Dewu Information через суд намагається повернути права на власний бренд і вимагає компенсацію за незаконне використання торговельної марки.

Ця справа стала показовою навіть на тлі тісної співпраці Москви та Пекіна. Вона демонструє, що російський бізнес не робить винятків навіть для компаній із країн, які Кремль називає своїми партнерами.

Така зухвалість змушує світові компанії грати на випередження – бренди реєструють свої торговельні знаки в Росії абсолютно не для ведення торгівлі, а виключно як "запобіжник". Це робиться для того, щоб місцеві мародери не могли паразитувати на відомих іменах, створювати фейкові магазини та заробляти мільйони на чужій репутації, як це сталося у випадку з Poizon,

– повідомили в розвідці.

До слова, Росія не вперше краде іноземні бренди. Нещодавно під прицілом опинився львівський заклад "П’яна вишня" – один із найвпізнаваніших гастробрендів міста.

15 травня в Казані відкрився заклад із назвою "Кінь і вишня", який схожий на український бренд не лише назвою. Російський "стейкхаус-кабаре" використовує логотип, який практично повторює фірмову айдентику "П’яної вишні". На ньому зображена дівчина з рудим волоссям, яка тримає вишню, однак у копії до композиції додали ще й стейк – ніби для "унікальності".

Повна ідентичність є й в інших елементах – є шрифт усіх надписів, та сама вишнівка, яку гостям подають у таких самих стаканах, як і у львівському закладі. Також повністю скопійованими є й етикетки на пляшках.