Почему Россия ворует у китайского маркетплейса

Несмотря на официальные заявления Кремля о "стратегическом партнерстве" России с Китаем, местный бизнес продолжает действовать по привычной схеме – присваивать чужие бренды и зарабатывать на их репутации, сообщили в СЗРУ.

По данным СМИ, в России еще в 2022 году зарегистрировали компанию ООО "Пойзон", которая фактически скопировала не только название известного китайского сервиса, но и внешний вид его официального сайта. Через этот ресурс продавали товары, используя популярность оригинального бренда:

Использование известного бренда Poizon оказалось чрезвычайно прибыльным.

По итогам 2025 года выручка российской компании выросла в 24 раза и достигла 860 миллионов рублей.

Ситуацию осложнило и то, что российская компания успела первой зарегистрировать соответствующие товарные знаки в Роспатенте. Из-за этого настоящий владелец бренда долгое время не мог полноценно защитить свои права на российском рынке.

Китайская компания обратилась в суд

Сейчас Shanghai Dewu Information через суд пытается вернуть права на собственный бренд и требует компенсацию за незаконное использование торговой марки.

Это дело стало показательным даже на фоне тесного сотрудничества Москвы и Пекина. Оно демонстрирует, что российский бизнес не делает исключений даже для компаний из стран, которые Кремль называет своими партнерами.

Такая дерзость заставляет мировые компании действовать на опережение – бренды регистрируют свои товарные знаки в России вовсе не для ведения торговли, а исключительно в качестве "предохранителя". Это делается для того, чтобы местные мародеры не могли паразитировать на известных именах, создавать фейковые магазины и зарабатывать миллионы на чужой репутации, как это произошло в случае с Poizon,

– сообщили в разведке.

К слову, Россия не впервые крадет иностранные бренды. Недавно под прицелом оказалось львовское заведение "Пьяная вишня" – один из самых узнаваемых гастробрендов города.

15 мая в Казани открылось заведение под названием "Конь и вишня", которое похоже на украинский бренд не только названием. Российский "стейкхаус-кабаре" использует логотип, который практически повторяет фирменную идентику "Пьяной вишни". На нем изображена девушка с рыжими волосами, держащая вишню, однако в копии к композиции добавили еще и стейк – будто для "уникальности".

Полная идентичность прослеживается и в других элементах – это шрифт всех надписей, та самая вишневка, которую гостям подают в таких же стаканах, как и в львовском заведении. Также полностью скопированы этикетки на бутылках.