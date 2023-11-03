Росія націоналізувала "Конті-Рус" групи Ахметова та визнала його власників "екстремістами"

Кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус", яке належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова, було конфісковане. Російські ЗМІ повідомляють, що Ленінський районний суд Курська націоналізував філію та визнав її власників екстремістами.

Росіяни націоналізували "Конті-Рус"

Генпрокуратури Росії вимагала, аби власники підприємства були визнані "екстремістами", а акції "Конті-Рус" були передані у дохід держави. Суд задовольнив це клопотання, а його рішення має бути виконане негайно, хоча апеляція можлива.

Читайте також Орбан прагне розвивати ділові відносини з Росією: який угорський бізнес спонсорує війну

У Генпрокуратурі ніби-то заявили, що співробітники відомства встановили "об'єднання осіб" у якому перебувають відповідачі.

До цієї групи осіб увійшли:

український бізнесмен Рінат Ахметов;

колишній віцепрем'єр України Борис Колесніков;

бізнесмен Сергій Кій;

родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева;

ціла група офшорних компаній.

На думку прокуратури, вказані особи мають виражені антиросійські інтереси та підтримують "геноцид" населення невизнаних ЛНР та ДНР, бо фінансують ЗСУ.

Це вперше суд в Росії конфіскував велике підприємство, яке належить українцям.

Також суд зобов'язав юросіб й надалі виконувати договори та робити обов'язкові виплати.

Американський уряд вніс у чорний список російські компанії

США збирається висунути новий блок санкцій проти Росії, зокрема проти низки її компаній. Першою у списку буде конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет".

Андрій Єрмак Керівник Офісу Президента України США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.

Компанії, проти якої вводяться санкції:

"Spel LLC";

"Aeroscan Limited Liability";

"STC Orion LLC";

"Mvizion LLC";

"Hartis DV LLC";

"ZALA Aero Group";

"OOO OMP";

"ID Solution LLC".

Також до списку увійдуть організації, які стали посередниками і дозволили росіянам обходити санкції. До них належать: